Пойманный в Чечне организатор наркобизнеса осужден в ЯНАО

Мужчина нанял несовершеннолетних на раскладку «синтетики» по тайникам в Салехарде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Воронежской области, координировавший распространение синтетических наркотиков в ЯНАО и вовлекший несовершеннолетних, осужден Салехардским городским судом к девяти годам лишения свободы, сообщается 2 сентября на сайте окружной прокуратуры. 26-летний мужчина, задержанный в июне в Чечне, где скрывался, стал четвертым членом преступной группы.

«По совокупности преступлений осужденному назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Гражданин осужден по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенной организованной группой с использованием сети интернет» и «вовлечение несовершеннолетних в преступную группу и совершение особо тяжкого преступления».

По данным гособвинения, двое мужчин в январе этого года предложили двум 17-летним москвичам заработать более миллиона рублей. Подросткам необходимо было забрать крупную партию наркотиков, добраться до Салехарда и разложить товар в тайники мелкими закладками, однако по прибытии на Ямал неудавшиеся закладчики были задержаны оперативниками.

Гражданин, о котором идет речь, попытался скрыться и был объявлен в федеральный розыск. В июне его задержали на территории Чеченской республики и передали в руки ямальских правоохранителей.