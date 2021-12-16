Курганская область получит 1,4 млрд рублей на дороги

Курганской области выделят из федерального бюджета 1,4 млрд рублей на дорожное строительство. Об этом 17 декабря сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков.
«Трехсторонняя комиссия правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений, в которую я вхожу от фракции СРЗП, одобрила распределение между регионами средств федерального бюджета на 2022—2023 годы на софинансирование строительства и ремонта региональных и муниципальных дорог. Курганской области на эти цели будет выделено по 716 223,2 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 году», — рассказал Ремезков в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, соответствующее распоряжение правительства подпишут в ближайшее время. Ремезков отметил, что благодаря этому в области смогут выполнить план по ремонту муниципальных и региональных дорог.
Ранее стало известно, что региону выделили долгосрочный бюджетный кредит в размере 4,4 млрд рублей. Он поможет в 2021 году сэкономить более 130 млн рублей по расходам на выплату процентов по коммерческим кредитам.
Курганской области выделят из федерального бюджета 1,4 млрд рублей на дорожное строительство. Об этом 17 декабря сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков. «Трехсторонняя комиссия правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений, в которую я вхожу от фракции СРЗП, одобрила распределение между регионами средств федерального бюджета на 2022—2023 годы на софинансирование строительства и ремонта региональных и муниципальных дорог. Курганской области на эти цели будет выделено по 716 223,2 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 году», — рассказал Ремезков в соцсети «ВКонтакте». По его словам, соответствующее распоряжение правительства подпишут в ближайшее время. Ремезков отметил, что благодаря этому в области смогут выполнить план по ремонту муниципальных и региональных дорог. Ранее стало известно, что региону выделили долгосрочный бюджетный кредит в размере 4,4 млрд рублей. Он поможет в 2021 году сэкономить более 130 млн рублей по расходам на выплату процентов по коммерческим кредитам.