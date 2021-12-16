Курганская область получит 1,4 млрд рублей на дороги

Финансовая поддержка для строительства дорог рассчитана на два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганской области выделят из федерального бюджета 1,4 млрд рублей на дорожное строительство. Об этом 17 декабря сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков.

«Трехсторонняя комиссия правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений, в которую я вхожу от фракции СРЗП, одобрила распределение между регионами средств федерального бюджета на 2022—2023 годы на софинансирование строительства и ремонта региональных и муниципальных дорог. Курганской области на эти цели будет выделено по 716 223,2 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 году», — рассказал Ремезков в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, соответствующее распоряжение правительства подпишут в ближайшее время. Ремезков отметил, что благодаря этому в области смогут выполнить план по ремонту муниципальных и региональных дорог.

Ранее стало известно, что региону выделили долгосрочный бюджетный кредит в размере 4,4 млрд рублей. Он поможет в 2021 году сэкономить более 130 млн рублей по расходам на выплату процентов по коммерческим кредитам.