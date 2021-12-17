Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за лихачество

Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил принять его сразу в трех чтениях.
«В понедельник на Совете Государственной думы этот законопроект рассмотрим, затем на вторник поставим порядок рассмотрения в первом чтении. Если депутаты поддержат — постараемся рассмотреть во втором и третьем до завершения работы осенней сессии, которая состоится 22 декабря. Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, что это очень важный закон», — заявил Вячеслав Володин на заседании, которое транслируется на официальном сайте Госдумы.
Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил принять его сразу в трех чтениях. «В понедельник на Совете Государственной думы этот законопроект рассмотрим, затем на вторник поставим порядок рассмотрения в первом чтении. Если депутаты поддержат — постараемся рассмотреть во втором и третьем до завершения работы осенней сессии, которая состоится 22 декабря. Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, что это очень важный закон», — заявил Вячеслав Володин на заседании, которое транслируется на официальном сайте Госдумы. Новость дополняется