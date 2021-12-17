Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за лихачество

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, автомобиль, гибдд, дпс, машина, жезл дпс
Кабмин поддержал законопроект об ужесточении наказания для водителей-лихачей Фото:

Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил принять его сразу в трех чтениях.

«В понедельник на Совете Государственной думы этот законопроект рассмотрим, затем на вторник поставим порядок рассмотрения в первом чтении. Если депутаты поддержат — постараемся рассмотреть во втором и третьем до завершения работы осенней сессии, которая состоится 22 декабря. Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, что это очень важный закон», — заявил Вячеслав Володин на заседании, которое транслируется на официальном сайте Госдумы.

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Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил принять его сразу в трех чтениях. «В понедельник на Совете Государственной думы этот законопроект рассмотрим, затем на вторник поставим порядок рассмотрения в первом чтении. Если депутаты поддержат — постараемся рассмотреть во втором и третьем до завершения работы осенней сессии, которая состоится 22 декабря. Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, что это очень важный закон», — заявил Вячеслав Володин на заседании, которое транслируется на официальном сайте Госдумы. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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