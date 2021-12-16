16 декабря 2021

Водопровод в Пермском крае вошел в книгу рекордов России

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Выездное совещание с главой города Потаповым Андреем в сквер Пичугина, и на объекты Водного союза. Курган, трубопровод, ремонтные работы
Длина трубы-рекордсмена — 774 метра Фото:

В Лысьве (Пермский край) установлен рекорд России при прокладке магистрального водопровода под прудом. Работы выполнены в рамках модернизации системы водоснабжения для левобережной части города. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«Специалистами книги рекордов России в ходе работ было зафиксировано инженерное достижение по наибольшей длине подземного перехода под водоемом с протяжной трубы диаметром более 300 мм методом горизонтально направленного бурения», — сообщается на сайте. Длина трубы составляет рекордные для России 774 метра.

Общая протяженность новых сетей водоснабжения, которую проложил подрядчик ООО «Вертикаль» составляет около 6 км. На работы было выделено около 179 млн рублей, 95% которых были направлены из федерального бюджета. Как сообщается, проект повысил надежность водоснабжения для более чем 8 тыс. жителей города.

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В Лысьве (Пермский край) установлен рекорд России при прокладке магистрального водопровода под прудом. Работы выполнены в рамках модернизации системы водоснабжения для левобережной части города. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Специалистами книги рекордов России в ходе работ было зафиксировано инженерное достижение по наибольшей длине подземного перехода под водоемом с протяжной трубы диаметром более 300 мм методом горизонтально направленного бурения», — сообщается на сайте. Длина трубы составляет рекордные для России 774 метра. Общая протяженность новых сетей водоснабжения, которую проложил подрядчик ООО «Вертикаль» составляет около 6 км. На работы было выделено около 179 млн рублей, 95% которых были направлены из федерального бюджета. Как сообщается, проект повысил надежность водоснабжения для более чем 8 тыс. жителей города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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