Житель Ханты-Мансийска выиграл в лотерею более 9 млн рублей

Выигрыш югорчанина увеличился благодаря развернутой ставке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска выиграл более 9 миллионов рублей, купив в онлайн-приложении билет быстрых лотерей. Информация об этом размещена на официальном сайте компании «Столото».

«Повезло участнику из Ханты-Мансийска. Победитель купил билет за 600 рублей в мобильном приложении и выиграл суперприз 8 674 940 рублей. А благодаря развернутой ставке его выигрыш увеличился до 9 074 940 рублей», — написано в сообщении.

В дайджесте «Рапидо» есть и категория супер-приз, его повезло выиграть жителям Краснодара и Москвы. Их выигрыши составили по 10 миллионов рублей. В дайджесте было 588 тиражей, число выигрышных комбинаций было более 14 тысяч, а призовой фонд составил 173 534 940 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута случайно выиграл в лотерею. При этом он не угадал ни одного из 12 чисел, выпавших в розыгрыше.