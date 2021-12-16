16 декабря 2021

Житель Ханты-Мансийска выиграл в лотерею более 9 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотереи, столото
Выигрыш югорчанина увеличился благодаря развернутой ставке Фото:

Житель Ханты-Мансийска выиграл более 9 миллионов рублей, купив в онлайн-приложении билет быстрых лотерей. Информация об этом размещена на официальном сайте компании «Столото».

«Повезло участнику из Ханты-Мансийска. Победитель купил билет за 600 рублей в мобильном приложении и выиграл суперприз 8 674 940 рублей. А благодаря развернутой ставке его выигрыш увеличился до 9 074 940 рублей», — написано в сообщении.

В дайджесте «Рапидо» есть и категория супер-приз, его повезло выиграть жителям Краснодара и Москвы. Их выигрыши составили по 10 миллионов рублей. В дайджесте было 588 тиражей, число выигрышных комбинаций было более 14 тысяч, а призовой фонд составил 173 534 940 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута случайно выиграл в лотерею. При этом он не угадал ни одного из 12 чисел, выпавших в розыгрыше.

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Житель Ханты-Мансийска выиграл более 9 миллионов рублей, купив в онлайн-приложении билет быстрых лотерей. Информация об этом размещена на официальном сайте компании «Столото». «Повезло участнику из Ханты-Мансийска. Победитель купил билет за 600 рублей в мобильном приложении и выиграл суперприз 8 674 940 рублей. А благодаря развернутой ставке его выигрыш увеличился до 9 074 940 рублей», — написано в сообщении. В дайджесте «Рапидо» есть и категория супер-приз, его повезло выиграть жителям Краснодара и Москвы. Их выигрыши составили по 10 миллионов рублей. В дайджесте было 588 тиражей, число выигрышных комбинаций было более 14 тысяч, а призовой фонд составил 173 534 940 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута случайно выиграл в лотерею. При этом он не угадал ни одного из 12 чисел, выпавших в розыгрыше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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