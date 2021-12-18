Эндокринолог объяснил резкий набор веса при коронавирусе

Набранные килограммы при коронавирусе со временем исчезнут Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При коронавирусе у человека может возникнуть цитокиновый шторм, который лечат системными глюкокортикостероидных препаратами, из-за чего люди резко набирают в весе. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Быстро набрать можно только в одном случае. Это когда у людей ковид, который вызвал цитокиновый шторм. Его лечат системными глюкокортикостероидами. Так вот люди набирают в весе, поскольку, это часто просто вода, оттеки и прочее, именно за счет применения системных глюкокортикостероидов. И на фоне их приема еще возникает сахарный диабет», — сказал URA.RU Алексей Калинчев.

Специалист объяснил, что набранные килограммы сами исчезнут со временем. «Это обратимая вещь, то есть, человеку достаточно, чтобы прошло несколько месяцев, он вошел в привычный для себя ритм жизни, питания, активности и так далее. И его килограммы, которые возникли, они достаточно быстро и просто уйдут вместе с оттеками. Конечно, чтобы это ускорить, лучше использовать консультацию врачей», — добавил эндокринолог.

Доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Олеся Гурова в беседе с URA.RU также отметила, что россияне быстро набирают лишние килограммы во время заболевания COVID-19 из-за ложного представления о том, что при инфицировании надо больше питаться. «Для многих есть такое представление, чтобы как-то поддержать свой организм, нужно больше питаться, чтобы пища была более плотная, калорийная. Есть такое заблуждение, поэтому для многих это представляет стратегию лечения», — уточнила эксперт.