19 декабря 2021

Депутат Госдумы призвал сделать 31 декабря выходным днем

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам 31 декабря нужно готовиться к встрече Нового года Фото:

31 декабря должен стать выходным днем, поскольку россиянам нужно готовиться встречать Новый год. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — сказал URA.RU Денис Кравченко.

По словам парламентария, в предновогодний день сложно выполнять трудовые обязательства. «31 декабря, на мой взгляд, невозможно работать. Мы, понятно, работаем все время, поздравляем своих избирателей, но и то стараемся их поменьше отвлекать», — уточнил он. Депутат Госдумы также допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным днем, однако уточнил, что достоверной информации об этом он не обладает.

31 декабря 2021 года в России будет выходным днем, несмотря на то, что это будет пятница. Такое решение было утверждено правительством РФ в конце 2020 года. В кабмине аргументировали это тем, что 2 и 3 января 2022 года и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходные перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

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31 декабря должен стать выходным днем, поскольку россиянам нужно готовиться встречать Новый год. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — сказал URA.RU Денис Кравченко. По словам парламентария, в предновогодний день сложно выполнять трудовые обязательства. «31 декабря, на мой взгляд, невозможно работать. Мы, понятно, работаем все время, поздравляем своих избирателей, но и то стараемся их поменьше отвлекать», — уточнил он. Депутат Госдумы также допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным днем, однако уточнил, что достоверной информации об этом он не обладает. 31 декабря 2021 года в России будет выходным днем, несмотря на то, что это будет пятница. Такое решение было утверждено правительством РФ в конце 2020 года. В кабмине аргументировали это тем, что 2 и 3 января 2022 года и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходные перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.
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