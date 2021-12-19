Депутат Госдумы призвал сделать 31 декабря выходным днем

20 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

Россиянам 31 декабря нужно готовиться к встрече Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU 31 декабря должен стать выходным днем, поскольку россиянам нужно готовиться встречать Новый год. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — сказал URA.RU Денис Кравченко. По словам парламентария, в предновогодний день сложно выполнять трудовые обязательства. «31 декабря, на мой взгляд, невозможно работать. Мы, понятно, работаем все время, поздравляем своих избирателей, но и то стараемся их поменьше отвлекать», — уточнил он. Депутат Госдумы также допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным днем, однако уточнил, что достоверной информации об этом он не обладает. 31 декабря 2021 года в России будет выходным днем, несмотря на то, что это будет пятница. Такое решение было утверждено правительством РФ в конце 2020 года. В кабмине аргументировали это тем, что 2 и 3 января 2022 года и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходные перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

31 декабря должен стать выходным днем, поскольку россиянам нужно готовиться встречать Новый год. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — сказал URA.RU Денис Кравченко. По словам парламентария, в предновогодний день сложно выполнять трудовые обязательства. «31 декабря, на мой взгляд, невозможно работать. Мы, понятно, работаем все время, поздравляем своих избирателей, но и то стараемся их поменьше отвлекать», — уточнил он. Депутат Госдумы также допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным днем, однако уточнил, что достоверной информации об этом он не обладает. 31 декабря 2021 года в России будет выходным днем, несмотря на то, что это будет пятница. Такое решение было утверждено правительством РФ в конце 2020 года. В кабмине аргументировали это тем, что 2 и 3 января 2022 года и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходные перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.