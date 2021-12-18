Ученые назвали неочевидный симптом при заражении «Омикроном»

18 декабря 2021 в 23:39 Размер текста - 17 +

Потеря аппетита — один из симптомов коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Одним из симптомов, который проявляется у заразившихся омикрон-штаммом является потеря аппетита. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Вообще COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита», — рассказала Лариса Попович РБК. Однако это нельзя назвать специфическим симптомом, на основании которого можно ставить диагноз коронавируса, утверждает она. Специалист сообщает, что единственная общая черта у штаммов коронавируса — это поражение легких. Несмотря на это, у заразившихся «Омикроном» возникает не бронхит, а воспаление легких. Лариса Попович добавила, что если COVID поражает кровеносную систему, то болезнь становится похожей на васкулит — воспаление и некроз стенок сосудов, который может затронуть несколько органов. В этом случае у пациента может возникнуть одновременно несколько симптомов. По словам инфекциониста, педиатра, профессора кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елены Мескиной, потеря аппетита — характерный для «Омикрона» симптом. Однако она также считает, что пациенты теряют аппетит при заражении любым штаммом коронавируса. У тех, кто ни разу не болел COVID, омикрон-штамм может привести к серьезным проблемам со здоровьем, утверждает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. А вот люди, которые уже переболели другим штаммом, либо вакцинировались, могут перенести болезнь легко, сообщил Павел Волчков URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одним из симптомов, который проявляется у заразившихся омикрон-штаммом является потеря аппетита. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Вообще COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита», — рассказала Лариса Попович РБК. Однако это нельзя назвать специфическим симптомом, на основании которого можно ставить диагноз коронавируса, утверждает она. Специалист сообщает, что единственная общая черта у штаммов коронавируса — это поражение легких. Несмотря на это, у заразившихся «Омикроном» возникает не бронхит, а воспаление легких. Лариса Попович добавила, что если COVID поражает кровеносную систему, то болезнь становится похожей на васкулит — воспаление и некроз стенок сосудов, который может затронуть несколько органов. В этом случае у пациента может возникнуть одновременно несколько симптомов. По словам инфекциониста, педиатра, профессора кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елены Мескиной, потеря аппетита — характерный для «Омикрона» симптом. Однако она также считает, что пациенты теряют аппетит при заражении любым штаммом коронавируса. У тех, кто ни разу не болел COVID, омикрон-штамм может привести к серьезным проблемам со здоровьем, утверждает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. А вот люди, которые уже переболели другим штаммом, либо вакцинировались, могут перенести болезнь легко, сообщил Павел Волчков URA.RU.