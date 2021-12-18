Ученый назвал, кто тяжелее всего перенесет омикрон-штамм COVID

Для людей с хроническими заболеваниями COVID-19 все еще представляет большую опасность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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Люди, которые ни разу не болели коронавирусом и не привились, могут тяжело перенести новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«У нас уже огромный объем людей, которые и переболели, и вакцинировались. Для этой группы людей, „омикрон“ будет легкой историей. Как апдейт (обновление — прим. URA.RU). То, что мы изначально и предрекали. Это способ нашей иммунной системе получить апдейт к „омикрону“ тоже. А вот те люди, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», — сказал URA.RU Павел Волчков.

При этом, отметил ученый, коронавирусу все сложнее подобраться к людям, которые еще не встретились с инфекцией. «И „дельте“, и „омикрону“ все сложнее и сложнее подобраться к еще не переболевшим людям, потому что они каким-то образом два года смогли находиться в иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счет собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность», — заявил вирусолог.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков добавил, что для людей с хроническими заболеваниями COVID-19 все еще представляет опасность. «Пожилые люди с хроническими болезнями, хронически ослабленные люди, то есть, как всегда, наиболее тяжело будут болеть те, у кого запаса сил недостаточно для того, чтобы переносить даже небольшие стрессы», — уточнил собеседник агентства.

Также проблемным заболевание омикрон-штаммом могут быть у детей, добавил Чумаков. «Очень много заражается молодых людей и даже детей. А у малых детей тоже запаса сил недостаточно, чтобы бороться с серьезными инфекциями, поэтому среди них тоже могут быть проблемы. Но пока совсем неясно, какие осложнения могут быть после перенесенного варианта „омикрон“», — подчеркнул профессор.