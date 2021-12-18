В информационной системе Госавтоинспекции РФ произошел массовый сбой, что вызвало волну иронии в социальных сетях. Пользователи также пожаловались на электронные носители и обсудили надежность бумажных документов.
«Произошел сбой в информационной системе ГИБДД, что сказалось на работе РЭО (регистрационно-экзаменационных отделов) всей страны, в том числе и Свердловской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Когда система заработает, пока неизвестно», — сообщили ранее в пресс-службе ГИБДД.
Пользователи считают, что база ГИБДД не выдерживает нагрузок
«ВКонтакте»
Пользователи считают, что не ничего надежнее бумаги
«ВКонтакте»
Пользователи отмечают надежность бумажных документов
В информационной системе Госавтоинспекции РФ произошел массовый сбой, что вызвало волну иронии в социальных сетях. Пользователи также пожаловались на электронные носители и обсудили надежность бумажных документов. «Произошел сбой в информационной системе ГИБДД, что сказалось на работе РЭО (регистрационно-экзаменационных отделов) всей страны, в том числе и Свердловской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Когда система заработает, пока неизвестно», — сообщили ранее в пресс-службе ГИБДД.