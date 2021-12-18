18 декабря 2021

В соцсетях посмеялись над сбоем на сайте ГИБДД. «Это только начало»

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, автомобиль, гибдд, дпс, гаи, жезл дпс
База ГИБДД перестала работать по всей России Фото:

В информационной системе Госавтоинспекции РФ произошел массовый сбой, что вызвало волну иронии в социальных сетях. Пользователи также пожаловались на электронные носители и обсудили надежность бумажных документов.

«Произошел сбой в информационной системе ГИБДД, что сказалось на работе РЭО (регистрационно-экзаменационных отделов) всей страны, в том числе и Свердловской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Когда система заработает, пока неизвестно», — сообщили ранее в пресс-службе ГИБДД.

Пользователи считают, что база ГИБДД не выдерживает нагрузок
Пользователи считают, что не ничего надежнее бумаги
Пользователи отмечают надежность бумажных документов
Кто-то ожидает новых штрафов
Кто-то считает сбой новогодней акцией

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В информационной системе Госавтоинспекции РФ произошел массовый сбой, что вызвало волну иронии в социальных сетях. Пользователи также пожаловались на электронные носители и обсудили надежность бумажных документов. «Произошел сбой в информационной системе ГИБДД, что сказалось на работе РЭО (регистрационно-экзаменационных отделов) всей страны, в том числе и Свердловской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Когда система заработает, пока неизвестно», — сообщили ранее в пресс-службе ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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