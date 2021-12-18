В информационной системе ГИБДД произошел сбой

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Когда будет устранен сбой в системе ГИБДД — пока неизвестно Фото:

В информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции РФ произошел сбой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«Произошел сбой в информационной системе ГИБДД, что сказалось на работе РЭО (регистрационно-экзаменационных отделов) всей страны, в том числе и Свердловской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Когда система заработает, пока неизвестно», — рассказали в ведомстве.

В конце ноября сбой произошел в системе ГИБДД по проверке штрафов за нарушения Правил дорожного движения. При попытке проверить, есть ли у водителя неуплаченные штрафы, появлялось сообщение об ошибке. В пресс-службе ГИБДД России пояснили, что сбой произошел из-за технических работ, передает RT.

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В информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции РФ произошел сбой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «Произошел сбой в информационной системе ГИБДД, что сказалось на работе РЭО (регистрационно-экзаменационных отделов) всей страны, в том числе и Свердловской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Когда система заработает, пока неизвестно», — рассказали в ведомстве. В конце ноября сбой произошел в системе ГИБДД по проверке штрафов за нарушения Правил дорожного движения. При попытке проверить, есть ли у водителя неуплаченные штрафы, появлялось сообщение об ошибке. В пресс-службе ГИБДД России пояснили, что сбой произошел из-за технических работ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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