В информационной системе ГИБДД произошел сбой

18 декабря 2021 в 14:10 Размер текста - 17 +

Когда будет устранен сбой в системе ГИБДД — пока неизвестно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции РФ произошел сбой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «Произошел сбой в информационной системе ГИБДД, что сказалось на работе РЭО (регистрационно-экзаменационных отделов) всей страны, в том числе и Свердловской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Когда система заработает, пока неизвестно», — рассказали в ведомстве. В конце ноября сбой произошел в системе ГИБДД по проверке штрафов за нарушения Правил дорожного движения. При попытке проверить, есть ли у водителя неуплаченные штрафы, появлялось сообщение об ошибке. В пресс-службе ГИБДД России пояснили, что сбой произошел из-за технических работ, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции РФ произошел сбой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «Произошел сбой в информационной системе ГИБДД, что сказалось на работе РЭО (регистрационно-экзаменационных отделов) всей страны, в том числе и Свердловской области. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Когда система заработает, пока неизвестно», — рассказали в ведомстве. В конце ноября сбой произошел в системе ГИБДД по проверке штрафов за нарушения Правил дорожного движения. При попытке проверить, есть ли у водителя неуплаченные штрафы, появлялось сообщение об ошибке. В пресс-службе ГИБДД России пояснили, что сбой произошел из-за технических работ, передает RT.