Польский солдат признался в убийстве мигрантовФото: depositphotos.com
Польский военный Эмиль Чечко признался в расстреле нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны. Об этом солдат рассказал в интервью телеканалу «Беларусь-1».
«Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал», — поделился солдат в интервью. Он сообщил, что в первый раз он убил человека в мае этого года. Военнослужащий поделился, что лица убитых им людей он не сможет забыть. Он добавил, что пограничники убивали не только мигрантов — жертвами расстрела стали два волонтера, которые пытались помочь беженцам. По словам Чечко, убийство у него вызывает чувства, которые трудно описать — «как будто кому-то разорвал душу».
О попытке солдата пересечь границу стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что накануне был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Молодой человек попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. По мнению Чечко, ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
Экс-командир сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. По его словам, Чечко является преступником и дезертиром.
Польский военный Эмиль Чечко признался в расстреле нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны. Об этом солдат рассказал в интервью телеканалу «Беларусь-1». «Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал», — поделился солдат в интервью. Он сообщил, что в первый раз он убил человека в мае этого года. Военнослужащий поделился, что лица убитых им людей он не сможет забыть. Он добавил, что пограничники убивали не только мигрантов — жертвами расстрела стали два волонтера, которые пытались помочь беженцам. По словам Чечко, убийство у него вызывает чувства, которые трудно описать — «как будто кому-то разорвал душу». О попытке солдата пересечь границу стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что накануне был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Молодой человек попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. По мнению Чечко, ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. Экс-командир сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. По его словам, Чечко является преступником и дезертиром.