Польский солдат признался в расстреле мигрантов. «Как будто кому-то разорвал душу»

20 декабря 2021 в 02:32 Размер текста - 17 +

Польский солдат признался в убийстве мигрантов Фото: depositphotos.com Польский военный Эмиль Чечко признался в расстреле нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны. Об этом солдат рассказал в интервью телеканалу «Беларусь-1». «Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал», — поделился солдат в интервью. Он сообщил, что в первый раз он убил человека в мае этого года. Военнослужащий поделился, что лица убитых им людей он не сможет забыть. Он добавил, что пограничники убивали не только мигрантов — жертвами расстрела стали два волонтера, которые пытались помочь беженцам. По словам Чечко, убийство у него вызывает чувства, которые трудно описать — «как будто кому-то разорвал душу». О попытке солдата пересечь границу стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что накануне был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Молодой человек попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. По мнению Чечко, ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. Экс-командир сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. По его словам, Чечко является преступником и дезертиром. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польский военный Эмиль Чечко признался в расстреле нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны. Об этом солдат рассказал в интервью телеканалу «Беларусь-1». «Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал», — поделился солдат в интервью. Он сообщил, что в первый раз он убил человека в мае этого года. Военнослужащий поделился, что лица убитых им людей он не сможет забыть. Он добавил, что пограничники убивали не только мигрантов — жертвами расстрела стали два волонтера, которые пытались помочь беженцам. По словам Чечко, убийство у него вызывает чувства, которые трудно описать — «как будто кому-то разорвал душу». О попытке солдата пересечь границу стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что накануне был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Молодой человек попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. По мнению Чечко, ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. Экс-командир сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. По его словам, Чечко является преступником и дезертиром.