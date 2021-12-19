Челябинск в новогодние праздники ждут 30-градусные морозы

Температура начнет падать в последний день уходящего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильное похолодание начнется в Челябинске в последний день уходящего года. Морозы затянутся до Рождества, следует из прогноза сервиса Яндекс-погода.

Температура начнет падать 31 декабря. День пятницы будет солнечным, но морозным — около минус 22 градусов. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра опустится до минус 31 градуса.

«Все январские каникулы в городе будет морозно и солнечно. Однако после Рождества холода, скорее всего, отступят», — добавил также руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Прогнозы Яндекс.Погоды создаются на основе технологии Meteum 2.0. Это единственный в мире метод, где алгоритмы которой формируются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.