19 декабря 2021
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17 декабря 2021

Челябинск в новогодние праздники ждут 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и люди. Челябинск, холод, зима, иней, пар, погода, человек, женщина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
Температура начнет падать в последний день уходящего года Фото:

Сильное похолодание начнется в Челябинске в последний день уходящего года. Морозы затянутся до Рождества, следует из прогноза сервиса Яндекс-погода.

Температура начнет падать 31 декабря. День пятницы будет солнечным, но морозным — около минус 22 градусов. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра опустится до минус 31 градуса.

«Все январские каникулы в городе будет морозно и солнечно. Однако после Рождества холода, скорее всего, отступят», — добавил также руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Прогнозы Яндекс.Погоды создаются на основе технологии Meteum 2.0. Это единственный в мире метод, где алгоритмы которой формируются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.

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Сильное похолодание начнется в Челябинске в последний день уходящего года. Морозы затянутся до Рождества, следует из прогноза сервиса Яндекс-погода. Температура начнет падать 31 декабря. День пятницы будет солнечным, но морозным — около минус 22 градусов. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра опустится до минус 31 градуса. «Все январские каникулы в городе будет морозно и солнечно. Однако после Рождества холода, скорее всего, отступят», — добавил также руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин. Прогнозы Яндекс.Погоды создаются на основе технологии Meteum 2.0. Это единственный в мире метод, где алгоритмы которой формируются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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