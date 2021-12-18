Курганским бомжам выдали еду и направления на флюорографию

Нуждающиеся курганцы получили горячие обеды, вещи и направления на флюорографию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам без определенного места жительства и нуждающимся вместе с едой и вещами выдали направления на флюорографию. Об этом сообщили в курганской епархии, реализующей социальный проект «Сквер милосердия».

«Нуждающиеся получили 272 порции горячих обедов, 187 единиц одежды, в том числе, теплые вещи. Были выданы направления на флюорографию. Для обеспечения масочного режима было выдано более 100 медицинских одноразовых масок», — сообщили в пресс-службе курганской епархии.

По данным епархии, на прошлой неделе в пункте «Сквера милосердия» (напротив Курганского пригородного вокзала) провели шесть кормлений нуждающихся. 17 декабря вместе с сестрами милосердия сквер посетили психолог, фельдшер и специалист Центра социального обслуживания населения по городу Кургану. Они консультировали пришедших. Все желающие получили буклеты Центра, в которых указаны контактные телефоны, виды услуг и условия для приема в отделение временного ночного пребывания. Социальный проект «Сквер Милосердия» реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.