В ЯНАО педофилу и его пособнице вынесли приговор

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Двух жителей Тарко-Сале (ЯНАО) признали виновными в пособничестве и насилии ребенка. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, девушка склоняла несовершеннолетнюю по переписке в Интернете к свиданию с 36-летним мужчиной.

«Собранные Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении двух местных жителей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Мужчину признали виновным в насилии девочки, не достигшей 14-летнего возраста, а женщину — в пособничестве.

По данным следствия и суда в 2019 году в Тарко-Сале 19-летняя девушка по просьбе 36-летнего мужчины подыскала ему малолетнюю девочку для совершения в отношении нее действий сексуального характера. Девушка длительное время уговаривала девочку через переписку в соцсети на свидание с мужчиной, на котором он совершил насильственные действия в отношении ребенка. В результате этого, девочке были причинены моральные страдания и нанесен вред ее нравственному развитию.

Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его пособнице суд определил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее URA.RU рассказывало о скандале в Тарко-Сале, фигурантом которого стал местный бизнесмен. По информации источников агентства, гражданин является экс-сотрудником одного из силовых ведомств и обвиняется в педофилии.