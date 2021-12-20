За неделю до Нового года в Тюмени резко вырастут цены на такси

Тюменские таксисты планируют повышать стоимость перевозок до 31 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские таксисты планируют ввести повышенные «новогодние» тарифы за перевозки с 25 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что эта тема широко обсуждается в водительских чатах в популярных мессенджерах.

«Пока речь идет о частниках. То есть водителях, которые не сотрудничают с агрегаторами, а работают сами на себя. С 25 декабря они планируют повысить тарифы за перевозки на 50%. 31 декабря возить уже будут по двойному тарифу. В ночь с 31 декабря на 1 января стоимость поездки на такси может увеличиться на 200-300%», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что тема повышения цен широко обсуждается в водительских чатах. «Кто-то предлагает поднять цены уже сейчас. Многие таксисты жалуются, что у агрегаторов слишком низкие тарифы, и праздники — едва ли не единственная возможность хоть что-то заработать. В целом водители поддерживают повышение цен. Медлить с повышением непосредственно до Нового года готовы единицы», — добавил источник URA.RU.

Что касается агрегаторов, то там стоимость перевозок в новогоднюю ночь будет напрямую завесить от спроса на услуги такси и количества водителей, работающих на линии. «Цена поездки зависит от множества факторов, таких как: количество свободных машин в районе, где находится пользователь, количество желающих заказать такси, пробки, тариф, расстояние и длительность поездки. Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот — чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Яндекс».