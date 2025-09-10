Отмены и задержки авиарейсов в России 10 сентября 2025: информация к этому часу, онлайн-табло

Десятки рейсов задерживаются и отменяются в аэропортах России утром 10 сентября 2025 года. Ночная атака беспилотников на Сочи, ограничения в воздушном пространстве над Нижним Новгородом и туман в Чите привели к масштабному сбою в расписании авиаперевозок. В некоторых случаях время ожидания вылета достигает 30 часов. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства в России и их последствия 10 сентября 2025
В аэропорту Сочи в ночь на 10 сентября — с 01.46 до 05.25 — временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. За время их действия экипажи трех рейсов приняли решение о посадке на запасных аэродромах — в Минеральных Водах и Грозном.
Как сообщают в Росавиации, в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) также были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. «Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск ВС», — отметил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Задержки в московских аэропортах 10 сентября 2025
Задержки в Шереметьево 10 сентября 2025
В аэропорту Шереметьево наблюдаются задержки как вылетающих, так и прилетающих рейсов. Рейс SU 1154 в Геленджик задерживается с 06:20 до 09:20. Также отменены несколько рейсов в Сочи: SU 1044, SU 1111, SU 1153, SU 1593, SU 1045, SU 1669.
Что касается прилетов, значительные задержки наблюдаются у рейсов из Сочи: SU 1075 (прибытие в 14:22 вместо 07:10), SU 1141 (прибытие в 14:27 вместо 09:35). Также отменены рейсы SU 1111, SU 1153, SU 1593 и SU 1669 из Сочи.
Задержки во Внуково 10 сентября 2025
В аэропорту Внуково также фиксируются задержки рейсов. Наиболее серьезной стала задержка рейса TK 3169 Turkish Airlines в Анталью — вылет перенесен с 04:10 на 17:30.
Также задерживаются рейсы: PC 389 Pegasus в Стамбул (до 15:45 вместо 15:05), DV 802 SCAT в Шымкент (до 10:00 вместо 09:20).
На прилет задерживаются несколько рейсов, включая PC 388 из Стамбула (прибытие в 14:52 вместо 14:00), HY 9607 из Бухары и DP 744 из Оша.
Задержки в Домодедово 10 сентября 2025
В аэропорту Домодедово ситуация также сложная. Рейс HH 710 авиакомпании Qanot Sharq в Бухару отменен. Рейс Y7 111 авиакомпании «Нордстар» в Норильск задерживается до 11:30 вместо запланированного вылета в 09:20. Рейс U6 261 «Уральских авиалиний» в Екатеринбург задерживается до 10:20. Наиболее серьезная задержка у рейса HH 714 Qanot Sharq в Термез — до 19:25 вместо 13:55.
Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у U6 2610 из Оша (прибытие в 08:57 вместо 06:20), U6 652 из Барнаула (прибытие в 10:59 вместо 07:45), S7 3046 из Читы (прибытие в 11:40 вместо 08:20) и U6 2970 из Куляба (прибытие в 03:30 11 сентября вместо 08:05 10 сентября).
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 10 сентября 2025
В аэропорту Пулково на утро 10 сентября также наблюдается несколько существенных задержек. Рейс U6 547 «Уральских авиалиний» в Сочи задерживается на 2 часа — до 08:00 вместо запланированных 06:10. Рейс FV 6559 в Сочи задерживается до 14:20 вместо 12:00.
Отменен рейс SU 6019 в Москву. Среди прилетающих рейсов задержки у самолетов из Сургута (UT 469 — до 09:45 вместо 09:20), Омска (N4 308 — до 09:54 вместо 09:35), Горно-Алтайска (SU 2841 — до 11:46 вместо 11:25).
Задержки в региональных аэропортах России 10 сентября 2025
Задержки в Сочи 10 сентября 2025
В аэропорту Сочи на фоне введения ограничительных мер задержаны девять рейсов, в том числе шесть прибывающих в Сочи и два на вылет. По данным онлайн-табло, утром 10 сентября на вылет задерживается 31 рейс, на прилет — 23 рейса.
Серьезные задержки на вылет: WZ 557 в Тбилиси (до 08:00 вместо 06:30), I8 502 в Ижевск (до 09:50 вместо 07:50), C6 452 в Самарканд (до 11:00 вместо 08:00), YC 486 в Салехард (до 10:30 вместо 08:20), N4 417 в Уфу (до 15:00 вместо 09:40), A4 5070 в Стамбул (до 15:30 вместо 11:00), N4 513 в Сургут (до 18:40 вместо 11:50), N4 507 в Челябинск (до 14:25 вместо 11:55), ZF 1067 в Анталью (до 15:40 вместо 12:00), SU 1137 в Москву (до 16:45 вместо 15:15).
Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у FV 6774 из Стамбула (прибытие в 11:30 вместо 08:00), N4 478 из Красноярска (прибытие в 12:55 вместо 08:00), EO 520 из Кургана (прибытие в 14:05 вместо 08:15), FV 6126 из Тюмени (прибытие в 17:10 вместо 08:15).
Задержки во Владивостоке 10 сентября 2025
В аэропорту Владивостока с прибытием задерживаются рейсы S7-520 из Новосибирска (до 08:15 вместо запланированного времени), S7-5207 из Новосибирска (до 10:30) и U6-571 из Екатеринбурга (до 12:10). Рейс R3-491 из Якутска, запланированный на 14:40, прибывает в 03:00 11 сентября.
С вылетом из Владивостока задерживаются рейсы S7-5204 в Новосибирск (до 09:20), R3-492 в Якутск (до 04:00).
Задержки в Новосибирске 10 сентября 2025
Новосибирский аэропорт Толмачево столкнулся с задержкой сразу 18 рейсов, треть из которых — международные. По данным на 08:50, в аэропорт опаздывают 14 рейсов авиакомпании S7. Самое значительное опоздание у авиарейса из Читы, у которого время прибытия сдвинулось с 9:20 на 15:10.
Также ожидается задержка на рейсах из Иркутска, Кемерово, Пекина, Сочи, Усть-Каменогорска, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловск-Камчатского, Баку, Махачкалы и Стамбула. Задержки на вылет отсутствуют.
Задержки в Чите 10 сентября 2025
Из-за тумана в аэропорту Читы задерживается прибытие рейсов из Новосибирска, Улан-Удэ, Москвы и Барнаула. Рейс из Иркутска задерживается в связи с поздним прибытием самолета. По данным с онлайн-табло, его приземление в Чите перенесено с 04:15 на 17:30.
Задержки в Кургане 10 сентября 2025
Рейс 519 из Сочи в Курган авиакомпании «Икар» задерживается и ожидается в аэропорту до 07:30 по местному времени, а вылет рейса 520 из Кургана в Сочи перенесён на 08:35. «Рейсы задерживаются по причине позднего прибытия», — указано на табло воздушной гавани в Кургане.
Задержки в Тюмени 10 сентября 2025
Рейсы из Тюмени в Сочи задерживаются на девять часов из-за закрытия аэропорта. По данным онлайн-табло в Рощино, на данный момент откладываются два рейса на вылет — SU 6126 компании «Аэрофлот» и FV 6126 компании «Россия». А также задержан сочинский рейс «России». Все на девять часов.
«Вылет должен быть в 05:55, перенесен на 14:50. Все остальные рейсы в Сочи вылетают спокойно. Наш рейс даже не вылетел из Сочи. Причём об этом было объявлено в аэропорту после 4 утра, в 5-м часу. Естественно, все были в аэропорту», — рассказала пассажирка.
Задержки в Екатеринбурге 10 сентября 2025
В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы U6 773 «Уральских авиалиний» в Стамбул (до 09:40 вместо 07:20), N4 504 Nordwind в Сочи (до 13:50 вместо 08:20), U6 205 «Уральских авиалиний» в Минеральные Воды (до 13:50 вместо 13:00) и U6 503 в Калининград (до 15:15 вместо 13:55).
На прилет задерживаются рейсы N4 503 из Сочи (до 12:20 вместо 06:10), U6 623 из Читы (до 14:05 вместо 12:00), U6 572 из Владивостока (до 16:00 вместо 15:15), WZ 1076 из Барнаула (до 16:55 вместо 13:00), U6 206 из Минеральных Вод (до 21:05 вместо 20:45) и ZF 838 из Антальи (до 00:00 11 сентября вместо 22:20).
