Мощные дожди и наводнения сносят дома на Бали. Видео

В Индонезии обильные дожди привели к массовым затоплениям
Мощные ливни вызвали наводнения и разрушения на острове Бали, Индонезия. Об этом сообщает Detik.news со ссылкой на местные власти и очевидцев. По данным издания сильные осадки затопили столицу острова Денпасар и прилегающие районы. Чрезвычайная ситуация привела к перекрытию дорог, разрушению инфраструктуры и затоплению десятков жилых домов.

«Это самое сильное наводнение, потому что со вчерашнего утра и до сегодняшнего утра шел дождь, что, вероятно, и стало причиной выхода воды из берегов и затопления», — сообщил журналистам местный житель И Ваян Пика. По его словам, в некоторых районах уровень воды достигал бедер взрослого человека.

Причиной стихийного бедствия стал непрекращающийся дождь, который начался накануне утром и продолжался до утра среды. Больше всего пострадали улицы Джалан Сиулан и район реки Тукад Батубулан, где паводковые воды затопили дома и коммерческие здания, оказавшиеся ниже уровня главных дорог. На опубликованных в telegram-каналах видеозаписях видно, как вода смывает автобусные остановки и опоры линий связи. Проезд по ряду магистралей, включая участок от Jalan WR Supratman до Jalan Raya Batubulan возле штаб-квартиры полиции, оказался невозможен из-за подтоплений.

Индонезия регулярно сталкивается с природными катастрофами из-за своего расположения в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Ранее в сентябре 2025 года в провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,0, в результате которого пострадали десятки человек. 

