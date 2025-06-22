«Врачи в ступоре»: Юрий Антонов рассказал о мучающей его болезни

Юрий Антонов: медики не знают, как меня вылечить
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Антонов долгое время борется с редкой болезнью
Юрий Антонов долгое время борется с редкой болезнью Фото:

Юрий Антонов живет с ощущением постоянной боли. Легендарный артист с горечью признается, что врачи не знают, как ему помочь справиться с неприятными ощущениями. О своей проблеме, которая не дает спокойной жизни, Юрий Михайлович откровенно рассказал корреспонденту URA.RU.

Проблемы со здоровьем у Антонова начались чуть больше семи лет назад. Тогда Юрий Михайлович оступился и упал, получив серьезную травму ноги. Далее последовала череда сложнейших операций, а также серьезные курсы реабилитации за рубежом и в Москве. Одно время Антонов ходил, опираясь на палочку. Сейчас он передвигается самостоятельно, но говорит: от боли в ноге избавиться не удалось до сих пор.

«Нога меня беспокоит всегда, — не скрывает артист. — Даже не знаю, как быть. Все врачи в ступоре и не понимают, что вообще делать».

Антонов говорит, что во время реабилитации выполнял все предписания медиков. Он потратил немало сил, средств и нервов. Но стабильного результата лечение не приносило. Спустя время боль в ноге возвращалась снова и снова.

«Сухожилия у меня перерезаны и не один раз, — объясняет Юрий Михайлович. — В результате все закостенело. Надо разрабатывать какими-то специфическими упражнениями».

В свое время Антонов обращался со своей проблемой даже к китайскому целителю. Ради встречи с ним Юрий Михайлович летал в Дубаи. Тот осмотрел артиста и сказал, что знает, как ему помочь. Но возникла проблема: нужного лекарства под рукой не оказалось. А вылетать в Китай не смог сам Антонов: в то время из-за пандемии коронавируса границы были закрыты. Юрий Михайлович говорит: сейчас китайская медицина — одна из последних его надежд.

«Китайскую медицину я еще не пробовал, хочу попробовать, — говорит Антонов. — Все остальное, к сожалению, мне не помогает».

Напомним, в феврале Юрий Антонов отметил 80-летие. В связи с юбилеем музыкант планировал дать большой концерт в Москве. Но спустя время решил отменить выступление: говорит, что к длительным выходам на сцену пока не готов. Сейчас он выступает в основном в сборных концертах, и изредка — на корпоративах. Большую часть времени Юрий Михайлович проводит в своем загородном доме в окружении многочисленных животных, в которых он души не чает.

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Юрий Антонов живет с ощущением постоянной боли. Легендарный артист с горечью признается, что врачи не знают, как ему помочь справиться с неприятными ощущениями. О своей проблеме, которая не дает спокойной жизни, Юрий Михайлович откровенно рассказал корреспонденту URA.RU. Проблемы со здоровьем у Антонова начались чуть больше семи лет назад. Тогда Юрий Михайлович оступился и упал, получив серьезную травму ноги. Далее последовала череда сложнейших операций, а также серьезные курсы реабилитации за рубежом и в Москве. Одно время Антонов ходил, опираясь на палочку. Сейчас он передвигается самостоятельно, но говорит: от боли в ноге избавиться не удалось до сих пор. «Нога меня беспокоит всегда, — не скрывает артист. — Даже не знаю, как быть. Все врачи в ступоре и не понимают, что вообще делать». Антонов говорит, что во время реабилитации выполнял все предписания медиков. Он потратил немало сил, средств и нервов. Но стабильного результата лечение не приносило. Спустя время боль в ноге возвращалась снова и снова. «Сухожилия у меня перерезаны и не один раз, — объясняет Юрий Михайлович. — В результате все закостенело. Надо разрабатывать какими-то специфическими упражнениями». В свое время Антонов обращался со своей проблемой даже к китайскому целителю. Ради встречи с ним Юрий Михайлович летал в Дубаи. Тот осмотрел артиста и сказал, что знает, как ему помочь. Но возникла проблема: нужного лекарства под рукой не оказалось. А вылетать в Китай не смог сам Антонов: в то время из-за пандемии коронавируса границы были закрыты. Юрий Михайлович говорит: сейчас китайская медицина — одна из последних его надежд. «Китайскую медицину я еще не пробовал, хочу попробовать, — говорит Антонов. — Все остальное, к сожалению, мне не помогает». Напомним, в феврале Юрий Антонов отметил 80-летие. В связи с юбилеем музыкант планировал дать большой концерт в Москве. Но спустя время решил отменить выступление: говорит, что к длительным выходам на сцену пока не готов. Сейчас он выступает в основном в сборных концертах, и изредка — на корпоративах. Большую часть времени Юрий Михайлович проводит в своем загородном доме в окружении многочисленных животных, в которых он души не чает.
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