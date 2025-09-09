В Госдуме хотят запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Мера позволит снизить нагрузку на бюджет и социальную инфраструктуру
Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете въезда в Россию семьям трудовых мигрантов, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов. Документ подписан руководителем фракции Сергеем Мироновым и депутатами Олегом Ниловым, Яной Лантратовой, Андреем Кузнецовым и Михаилом Делягиным.

«Проектом федерального закона предлагается установить запрет на пребывание на территории Российской Федерации членов семьи (супруга/супруги, детей) иностранного гражданина, прибывающего в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в пояснительной записке, текст которой приводит РИА Новости. В записке уточняется, что этот закон позволит снизить нагрузку на бюджет и инфраструктуру за счет исключения семей мигрантов низкой квалификации.

Ранее в Госдуму вносились инициативы по ужесточению правил въезда несовершеннолетних иностранцев, а Минтруд предлагал сократить долю мигрантов в ряде отраслей с 2026 года и полностью запретить их трудоустройство в некоторых сферах. Эти меры связаны с намерением властей ограничить приток мигрантов и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру страны.

