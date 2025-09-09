Партии теряют интерес к выборам в Тюменской области

На выборах в Тюменской области до 11 выросло число избирательных округов с единственным кандидатом в депутаты (в 9 из 24 муниципалитетов в которых х проходят выборы городских и районных дум). Где-то участники покинули предвыборную гонку уже после регистрации, а где-то изначально выдвигался только один человек. По мнению политолога Александра Безделова, тенденция объясняется снижением финансовых возможностей партий и их нежеланием вкладываться в заведомо проигрышные кампании.
«Партии считают ненужным в данной ситуации распыляться на большое количество округов и сосредотачиваются на тех избирательных кампаниях, где они видят реальный шанс для прохождения. В таких регионах, где существует управляемая политическая ситуация это вполне нормально. Такое бывает, например, в ЯНАО», — говорит эксперт.
По данным на сайте избирательной комиссии Тюменской области, практически все кандидаты депутаты, оставшиеся вне конкуренции, представляют «Единую Россию», только в одном округе единственным кандидатом внезапно остался представитель ЛДПР. При этом, пятеро таких претендентов на мандаты являются действующими депутатами.
По закону, в случаях, когда на целый избирательный округ остается один кандидат в депутаты, избиратели смогут проголосовать либо за, либо против него. При этом для победы такому кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов явившихся на выборы.
Голосование за депутатов дум в 24 из 26 муниципалитетов Тюменской области состоится 14 сентября 2025 года. В выборах принимают участие представители «Единой России», ЛДПР, «Новых людей», КПРФ, «Справедливой России» и «Коммунистов России».
