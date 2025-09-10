В аэропорту Сочи задержали девять рейсов

В международном аэропорту Сочи были задержаны девять рейсов на фоне введения ограничительных мер. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани.
«В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов: восемь рейсов задержаны. Шесть из которых, прибывающих в Сочи, а также два рейса на вылет», — уточнили в сочинском аэропорту.
По данным, задержки авиарейсов затронули направления из Тюмени, Нальчика, Орска, а также ряда других городов России. В частности, рейс Сочи — Санкт-Петербург был отложен на 12 часов в связи с введенными ограничениями. Пассажиры рейса FV 6564 авиакомпании «Россия» сообщили telegram-каналу «Осторожно, новости», что их самолет должен был вылететь накануне в 13:40, однако вылет до сих пор не состоялся.
Подобные задержки рейсов в сочинском аэропорту уже фиксировались ранее: 31 августа также было задержано восемь рейсов более чем на два часа, тогда причиной назывались внутренние операционные процессы авиакомпаний. В прошлом месяце рейсы из Сочи неоднократно откладывались, в том числе из-за технических неисправностей самолетов, а пассажирам оказывалась поддержка сервисных служб аэропорта.
