Украинские националисты могут организовать убийство президента Украины Владимира Зеленского в случае подписания им капитуляции в текущем конфликте. Такое мнение высказал американский обозреватель Скотт Хортон.
«Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими», — заявил Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано. По его мнению, националисты на Украине обладают достаточными ресурсами и влиянием, чтобы реализовать свои угрозы в отношении президента Украины.
Владимир Зеленский в недавнем интервью американскому телеканалу ABC выразил мнение, что удержание даже части украинской территории следует рассматривать как успех для Киева. По его словам, невозможность России установить полный контроль над Украиной будет означать победу для украинской стороны.
