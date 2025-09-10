Какие праздники отмечаются 11 сентября 2025 года: что можно делать и нельзя

Четверг, 11 сентября 2025 года, отмечен несколькими значимыми датами — от древних православных традиций до современных профессиональных праздников. День будет наполнен как религиозными обрядами, связанными с Усекновением главы Иоанна Предтечи, так и светскими торжествами, включая Всероссийский День трезвости и необычный День граненого стакана — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 11 сентября 2025
Усекновение главы Иоанна Предтечи
11 сентября 2025 года православные верующие отметят великий недвунадесятый церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящен памяти мученической смерти крестителя Иисуса Христа.
История этого трагического события подробно описана евангелистами Матфеем и Марком. Согласно священным текстам, Иоанн Креститель неоднократно обвинял правителя Галилеи Ирода в греховных отношениях с Иродиадой, женой его брата Филиппа, при живой законной супруге. В день рождения Ирода на пиршестве танцевала дочь Иродиады Саломия, которая так очаровала правителя, что он пообещал исполнить любое ее желание. По наущению матери девушка потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод, связанный клятвой, отдал приказ об обезглавливании пророка.
В память о насильственной смерти Иоанна Крестителя был установлен строгий однодневный пост. В этот день в храмах совершаются особые богослужения, а также проводится поминовение всех православных воинов, погибших на поле брани.
Народный праздник 11 сентября 2025
Иван Постный
В народной традиции 11 сентября называют Иваном Постным. Это дата считалась переломным рубежом в крестьянском календаре — именно в этот день, по народным поверьям, окончательно заканчивалось лето и начиналась настоящая осень.
На Руси этот день был отмечен множеством примет и поговорок: «Иван Постный пришел, лето красное увел», «Иван Постный — осени отец крестный», «С Ивана мужик осень встречает, баба бабье лето начинает». Крестьяне начинали ходить в теплой одежде, особенно по утрам и вечерам, когда уже ощущалась осенняя прохлада.
С этой датой связан так называемый «репный праздник» — начиналась массовая уборка репы, которая была важнейшим овощем крестьянского рациона. Из репы готовили похлебки, запеканки, тушили в печи с маслом, сушили и употребляли в сыром виде.
Также с Ивана Постного крестьяне собирали лекарственные травы и коренья, особую ценность имели зверобой, полынь и мята. Ими окуривали жилища для защиты от болезней и нечистой силы.
Что можно и нельзя делать 11 сентября 2025
В этот день существует множество запретов и рекомендаций, большинство из которых связаны с памятью о трагической гибели Иоанна Предтечи:
Нельзя:
- Есть продукты круглой формы, напоминающие голову: капусту, картофель, яблоки, арбузы, помидоры
- Употреблять красные продукты и напитки, ассоциирующиеся с кровью
- Пользоваться острыми предметами: ножами, топорами, иглами, ножницами
- Устраивать шумные веселья, петь песни и танцевать
- Играть свадьбы и венчаться — считается, что семейная жизнь будет полна ссор
- Незамужним девушкам нельзя доделывать за матерью домашнюю работу — это грозило задержкой замужества
Можно и рекомендуется:
- Посетить церковь и помолиться Иоанну Крестителю
- Собирать лекарственные травы и коренья
- Провести время в тишине и размышлениях
- Заниматься заготовками на зиму (кроме работы с острыми предметами)
- Отказаться от алкоголя, соблюдая традицию трезвости
По народным приметам, поведение птиц в этот день предсказывало погоду: если журавли улетали на юг — ожидали раннюю и холодную зиму, если гремел гром — осень обещала быть теплой и продолжительной.
Российские праздники 11 сентября 2025
Всероссийский День трезвости
Всероссийский День трезвости, ежегодно отмечаемый 11 сентября, имеет глубокие исторические корни. Впервые он был проведен в России в 1913 году по инициативе Православной Церкви. В марте 1914 года решением Святейшего Синода праздник стал ежегодным, его приурочили к церковному дню Усекновения главы Иоанна Предтечи.
В дореволюционной России в этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В храмах проводились крестные ходы, читались специальные проповеди о важности трезвого образа жизни, а желающие могли дать обет трезвости, который благословлялся священником.
В современной России День трезвости возрожден как важная социальная инициатива. В этот день проводятся тематические акции, выставки, флешмобы во многих городах. В храмах организуют акции «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства», а верующие возносят молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», которая, по преданию, помогает в избавлении от алкогольной зависимости.
Статистика показывает важность такой инициативы: по данным ВОЗ, критической границей потребления алкоголя считается 8 литров спирта на человека в год, в то время как в современной России этот показатель значительно выше, хотя за последние годы наметилась тенденция к снижению.
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России
Этот профессиональный праздник был учрежден приказом Министерства обороны РФ № 25 от 30 мая 2007 года. Дата 11 сентября выбрана не случайно — именно в этот день в 1766 году императрица Екатерина II утвердила Устав Кадетского сухопутного корпуса, которым впервые были введены должности офицеров-воспитателей.
Исторически воспитательная работа в армии основывалась на патриотических началах и была направлена на «содействие успеху во благо Отечества». Эти принципы сохраняются и в современной российской армии.
Современную историю эта служба ведет с 1919 года, когда был учрежден Политотдел Революционного военного совета Республики. В 1992 году было образовано Главное управление по работе с личным составом Министерства обороны РФ, которое прошло ряд преобразований и сейчас входит в состав Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.
В задачи специалистов органов воспитательной работы входит патриотическое воспитание военнослужащих, укрепление морально-психологического состояния и воинской дисциплины. Также и организация психологической помощи и реабилитации, взаимодействие с общественными и религиозными объединениями.
День граненого стакана
Этот необычный праздник отмечается 11 сентября в честь дня, когда в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. Дизайн классического советского граненого стакана с гладким ободком в верхней части приписывают скульптору Вере Мухиной, автору знаменитой композиции «Рабочий и колхозница». Благодаря своей прочности и удобству для мытья в посудомоечных машинах, этот стакан на долгие годы стал незаменимым атрибутом советского общепита, железнодорожного транспорта и уличных автоматов с газированной водой.
Стандартный граненый стакан имел диаметр 65 мм, высоту 90 мм и 16 граней, хотя встречались модели с различным количеством граней и объемом. На дне стакана обычно выдавливалась цена — 7 или 14 копеек.
Интересно, что первые граненые стаканы (без гладкого ободка) появились еще во времена Петра I. По легенде, такой стакан был подарен императору как небьющаяся посуда для распития спиртных напитков, особенно удобная при морской качке.
Международный праздник 11 сентября 2025
Праздник ласкового обращения
11 сентября отмечается необычный неофициальный праздник — День ласкового обращения. Этот день напоминает о важности добрых слов и теплого отношения друг к другу в повседневной жизни.
В современном мире, наполненном стрессами и суетой, люди часто забывают о силе ласкового слова и нежного обращения. Психологи подчеркивают, что теплое общение играет важную роль в поддержании психического здоровья и построении гармоничных отношений.
В этот день можно позволить себе быть более открытым в проявлении нежности к близким людям, не стесняться использовать ласковые обращения и комплименты. Для влюбленных это особый день, когда можно свободнее выражать свои чувства.
Среди идей празднования — обмен добрыми словами и пожеланиями, написание писем с теплыми словами друзьям и близким, проведение «фестиваля улыбок» или мастер-классов по искусству комплиментов.
Праздник ласкового обращения — это прекрасный повод вспомнить о том, что в нашей жизни так важны не только материальные ценности, но и простые человеческие проявления доброты и нежности.
