Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в культуре, науке и образовании. Официальное сообщение опубликовано на портале правовой информации.
«28 августа 2025 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования», — говорится в сообщении. Соглашение было подписано в Москве 26 июля 1995 года.
Документ предусматривал развитие двусторонних связей в гуманитарной сфере, обмен студентами, учеными, культурными деятелями, а также проведение совместных образовательных и культурных программ. Согласно статье 17, стороны обязались обеспечивать национальным меньшинствам возможность получать образование на их родном языке.
После переговоров между президентами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, проведенных в Белом доме, возник вопрос о возможном месте встречи главы украинского государства с президентом России Владимиром Путиным. Ранее президент России пригласил Зеленского приехать в Москву с целью проведения диалога, а не обсуждения условий капитуляции. Тем не менее украинский лидер отверг это предложение, заявив, что считает российскую столицу неподходящим местом для переговоров, при этом подчеркнув свою готовность вести диалог в любом другом формате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.