09 сентября 2025

Контрактникам Тюменской области предлагают уникальные условия службы

В Ялуторовске военкомат помогает контрактникам попасть в одну часть с друзьями
© Служба новостей «URA.RU»
Попасть в часть, где служат друзья или родные, можно по договоренности с военкоматом
Попасть в часть, где служат друзья или родные, можно по договоренности с военкоматом Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) контрактникам предлагают служить в частях/, где уже служат их знакомые, друзья или родственники. Об этом заявляет telegram-канал «Ялуторовск. Администрация города».

«Военкомат Ялуторовска работает по отношениям. Если у вас есть друзья, родные, знакомые, кто несет службу в зоне СВО, и вы желаете попасть в определенную часть, это можно сделать оперативно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решить вопрос можно у специалиста городского пункта отбора. Ранее стало известно, что тюменский военкомат разместил 50 вакансий разведчиков.

© Служба новостей «URA.RU»
