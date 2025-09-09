Контрактникам Тюменской области предлагают уникальные условия службы

Попасть в часть, где служат друзья или родные, можно по договоренности с военкоматом
В Ялуторовске (Тюменская область) контрактникам предлагают служить в частях/, где уже служат их знакомые, друзья или родственники. Об этом заявляет telegram-канал «Ялуторовск. Администрация города».
«Военкомат Ялуторовска работает по отношениям. Если у вас есть друзья, родные, знакомые, кто несет службу в зоне СВО, и вы желаете попасть в определенную часть, это можно сделать оперативно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решить вопрос можно у специалиста городского пункта отбора. Ранее стало известно, что тюменский военкомат разместил 50 вакансий разведчиков.
