Вспыхнул мощный пожар на складе в Подмосковье. Видео

В Московской области в Некрасовском загорелся склад, из соседней конюшни эвакуируют лошадей
В Московской области в Некрасовском загорелся склад, из соседней конюшни эвакуируют лошадей

В поселке городского типа Некрасовский (Дмитровский городской округ, Московская область) произошел крупный пожар на мебельном складе. О происшествии сообщили telegram-каналы, в последствии ЧП подтвердили в МЧС. По предварительной информации, площадь возгорания превышает 500 квадратных метров. Из-за сильного задымления пожар заметен даже из соседних Химок.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар», — сообщили в МЧС РФ. Спасатели уже ликвидируют пожар. Количество техники и личного состава увеличивается. Там же сообщили, что возгорание произошло в поселке Некрасовский, по адресу: улица Шоссейная, дом 13А.

Как пишет telegram-канал «Baza» склад находится рядом с конюшней. Спасатели и сотрудники объекта начали оперативно выводить лошадей из зоны опасности.

