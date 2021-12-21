МИД РФ: размещение ядерного оружия в Беларуси зависит от НАТО

Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, если НАТО откажется обсуждать гарантии безопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — цитирует Андрея Руденко РИА «Новости».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие России на своей территории в том случае, если США пойдет на аналогичный шаг в Польше, передает RT. После его слова подтвердил глава МИД республики Владимир Макей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва разместит ядерное оружие на территории Беларуси, если будет создана угроза безопасности России.
Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, если НАТО откажется обсуждать гарантии безопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — цитирует Андрея Руденко РИА «Новости». Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие России на своей территории в том случае, если США пойдет на аналогичный шаг в Польше, передает RT. После его слова подтвердил глава МИД республики Владимир Макей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва разместит ядерное оружие на территории Беларуси, если будет создана угроза безопасности России.