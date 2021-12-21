МИД РФ: размещение ядерного оружия в Беларуси зависит от НАТО

21 декабря 2021 в 14:59 Размер текста - 17 +

Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси зависит от решения НАТО по гарантиям безопасности Фото: Антон Белицкий © URA.RU Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, если НАТО откажется обсуждать гарантии безопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — цитирует Андрея Руденко РИА «Новости». Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие России на своей территории в том случае, если США пойдет на аналогичный шаг в Польше, передает RT. После его слова подтвердил глава МИД республики Владимир Макей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва разместит ядерное оружие на территории Беларуси, если будет создана угроза безопасности России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, если НАТО откажется обсуждать гарантии безопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — цитирует Андрея Руденко РИА «Новости». Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие России на своей территории в том случае, если США пойдет на аналогичный шаг в Польше, передает RT. После его слова подтвердил глава МИД республики Владимир Макей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва разместит ядерное оружие на территории Беларуси, если будет создана угроза безопасности России.