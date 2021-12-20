Кремль назвал условия размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

При размещении вооружения НАТО вблизи российской границы РФ может принять меры, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может предпринять ответные шаги, если будет создана угроза ее безопасности. Речь идет о размещении различных видов вооружения у границ РФ, сказал на конференц-колле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Ни для кого не секрет, что размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут составлять для нас опасность, потребует от нас принятия ответных шагов, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — отметил Дмитрий Песков.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей подтвердил слова президента страны Александра Лукашенко о том, что Беларусь предложит России разместить на своей территории ядерное оружие. Это будет сделано, если НАТО разместит свое вооружение в Польше.