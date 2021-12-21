Жириновский пообещал бороться за 13-ю пенсию для россиян

21 декабря 2021 в 17:54 Размер текста - 17 +

Для пожилых людей праздник должен наступать быстрее, заявил Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал бороться за тринадцатую пенсию для россиян. По его словам, соответствующий законопроект фракция уже направила на оценку в правительство РФ. «Будем бороться и за индексацию пенсий работающим пенсионерам и за тринадцатую пенсию. Ибо для этих людей праздник должен наступать быстрее. У молодежи впереди долгая, счастливая жизнь, так сказать, без войны, без целины. Они будут долго жить, путешествовать по всему миру», — приводит слова Владимира Жириновского «ЛДПР-ТВ». Законопроект о введении тринадцатой пенсии подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Автором инициативы стал глава комитета, член ЛДПР Ярослав Нилов. Депутаты предложили установить выплату соразмерно пенсии, которую уже получает россиянин. Источников средств может стать федеральный бюджет. По некоторым подсчетам, в 2022 году на выплату тринадцатой пенсии оттуда можно взять 786,2 миллиарда рублей. Годом ранее выплачивать тринадцатую пенсию, зарплату и стипендию предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов». По его мнению, это следовало сделать после Нового года, когда «у людей будет гулять ветер в карманах». Миронов пояснил, что выплата тринадцатой пенсии позволит пожилым россиянам не брать потребительские кредиты у банков и микрофинансовых организаций, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал бороться за тринадцатую пенсию для россиян. По его словам, соответствующий законопроект фракция уже направила на оценку в правительство РФ. «Будем бороться и за индексацию пенсий работающим пенсионерам и за тринадцатую пенсию. Ибо для этих людей праздник должен наступать быстрее. У молодежи впереди долгая, счастливая жизнь, так сказать, без войны, без целины. Они будут долго жить, путешествовать по всему миру», — приводит слова Владимира Жириновского «ЛДПР-ТВ». Законопроект о введении тринадцатой пенсии подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Автором инициативы стал глава комитета, член ЛДПР Ярослав Нилов. Депутаты предложили установить выплату соразмерно пенсии, которую уже получает россиянин. Источников средств может стать федеральный бюджет. По некоторым подсчетам, в 2022 году на выплату тринадцатой пенсии оттуда можно взять 786,2 миллиарда рублей. Годом ранее выплачивать тринадцатую пенсию, зарплату и стипендию предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов». По его мнению, это следовало сделать после Нового года, когда «у людей будет гулять ветер в карманах». Миронов пояснил, что выплата тринадцатой пенсии позволит пожилым россиянам не брать потребительские кредиты у банков и микрофинансовых организаций, передает «Национальная служба новостей».