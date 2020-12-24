В Госдуме предложили выплатить россиянам 13-ю пенсию

«Справедливая Россия» предложила выплатить дополнительную пенсию в январе 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам следует выплатить 13-ю пенсию, а также 13-ю зарплату и стипендию. Это нужно для стимулирования роста экономики, заявил в обращении к СМИ председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель думской фракции Сергей Миронов.

«В прошлом году я уже предлагал из неизрасходованных средств выплатить 13-ю зарплату бюджетникам, 13-ю пенсию и 13-ю стипендию. Думаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать после новогодних каникул, когда у людей будет гулять ветер в карманах — без повышения потребительского спроса экономику не восстановить», — говорит Миронов. Он отметил, что в США вводят антикризисные меры и собираются раздать людям как минимум по 600 долларов.

Политик напомнил, что по состоянию на декабрь 2020 года неисполнение бюджетных расходов стало рекордным. Из 24 запланированных триллионов рублей государство потратило только 19,9 триллионов. Для сравнения, в 2019 году правительство не потратило всего один триллион. Миронов отметил, что власти потратят на новогодние выплаты для детей 73,5 миллиарда рублей. «Цифры просто смешные на фоне тех денег, что не дошли до страны», — говорит председатель «СР».

20 декабря экономисты объяснили, почему в России не будет тринадцатой пенсии. Это объясняется бережливостью пожилых людей. Также в Совфеде оценили идею отмены НДС для малоимущих пенсионеров, напоминает RT. Ранее стало известно, что Центробанк хочет отменить систему накопительных пенсий, пишет агентство Nation news.