Предновогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

16 декабря 2021 в 03:14 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты для пенсионеров ежегодными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В России выступили с предложением ежегодно радовать пенсионеров предновогодними выплатами. Законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство. Автором инициативы является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект был написан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. «Предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и „военных“ пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — отмечается в документе «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». Выплату предложили установить соразмерно получаемой россиянином пенсии, которую ему уже предоставляется. В пояснительной записке к распоряжению указано, что текущий уровень инфляции 9% крайне негативно влияет на уровень доходов российских пенсионеров. Кроме того, отмечается, что перед Новым годом людям приходится много тратить на подарки родным и близким, а также на продукты к праздничному столу, в связи с этим в это время года пенсионеры нуждаются в особом внимании со стороны государства как социально уязвимая категория граждан. Владимир Жириновский напомнил, что ранее такие предновогодние выплаты пенсионерам уже были по инициативе российского президента Владимира Путина. Тогда они вводились по причине отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно финансово-экономическому обоснованию, источником выплат может стать федеральный бюджет. По некоторым подсчетам, в 2022 году оттуда может быть взято около 786,2 млрд рублей. Кроме того, источником расхода на эти цели могут стать средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что предновогодняя выплата необходима и имеет место быть как 13-я пенсия, однако проблему низких выплат это не решит. В «Единой России» и фракции «Новые люди» доложили, что изучат законопроект только тогда, когда он будет внесен в Госдуму. Минтруд России готовит новые предложения по индексации пенсий. При этом будет учитываться практика прошедшего года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России выступили с предложением ежегодно радовать пенсионеров предновогодними выплатами. Законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство. Автором инициативы является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект был написан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. «Предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и „военных“ пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — отмечается в документе «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». Выплату предложили установить соразмерно получаемой россиянином пенсии, которую ему уже предоставляется. В пояснительной записке к распоряжению указано, что текущий уровень инфляции 9% крайне негативно влияет на уровень доходов российских пенсионеров. Кроме того, отмечается, что перед Новым годом людям приходится много тратить на подарки родным и близким, а также на продукты к праздничному столу, в связи с этим в это время года пенсионеры нуждаются в особом внимании со стороны государства как социально уязвимая категория граждан. Владимир Жириновский напомнил, что ранее такие предновогодние выплаты пенсионерам уже были по инициативе российского президента Владимира Путина. Тогда они вводились по причине отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно финансово-экономическому обоснованию, источником выплат может стать федеральный бюджет. По некоторым подсчетам, в 2022 году оттуда может быть взято около 786,2 млрд рублей. Кроме того, источником расхода на эти цели могут стать средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что предновогодняя выплата необходима и имеет место быть как 13-я пенсия, однако проблему низких выплат это не решит. В «Единой России» и фракции «Новые люди» доложили, что изучат законопроект только тогда, когда он будет внесен в Госдуму. Минтруд России готовит новые предложения по индексации пенсий. При этом будет учитываться практика прошедшего года.