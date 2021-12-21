Олимпийского чемпиона по фигурному катанию избили в Москве

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, медали олимпиады
Дмитрий Соловьев вступился за девушку Фото:

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили неизвестные. Он доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщила двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова, которая находилась с ним в момент происшествия.

«Сейчас еду в Боткинскую больницу. [У Соловьева] состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», — рассказала Сидорова «Матч ТВ».

Соловьев был избит ночью в центре Москвы после того, как заступился за Сидорову. На них напали трое неизвестных. Нападавшие были задержаны полицейскими на месте, передает портал Sport24.

Соловьев — олимпийский чемпион Сочи и серебряный призер Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях. Является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы по танцам на льду.

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Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили неизвестные. Он доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщила двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова, которая находилась с ним в момент происшествия. «Сейчас еду в Боткинскую больницу. [У Соловьева] состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», — рассказала Сидорова «Матч ТВ». Соловьев был избит ночью в центре Москвы после того, как заступился за Сидорову. На них напали трое неизвестных. Нападавшие были задержаны полицейскими на месте, передает портал Sport24. Соловьев — олимпийский чемпион Сочи и серебряный призер Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях. Является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы по танцам на льду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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