Олимпийского чемпиона по фигурному катанию избили в Москве

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили неизвестные. Он доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщила двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова, которая находилась с ним в момент происшествия.
«Сейчас еду в Боткинскую больницу. [У Соловьева] состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», — рассказала Сидорова «Матч ТВ».
Соловьев был избит ночью в центре Москвы после того, как заступился за Сидорову. На них напали трое неизвестных. Нападавшие были задержаны полицейскими на месте, передает портал Sport24.
Соловьев — олимпийский чемпион Сочи и серебряный призер Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях. Является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы по танцам на льду.
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили неизвестные. Он доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщила двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова, которая находилась с ним в момент происшествия. «Сейчас еду в Боткинскую больницу. [У Соловьева] состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», — рассказала Сидорова «Матч ТВ». Соловьев был избит ночью в центре Москвы после того, как заступился за Сидорову. На них напали трое неизвестных. Нападавшие были задержаны полицейскими на месте, передает портал Sport24. Соловьев — олимпийский чемпион Сочи и серебряный призер Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях. Является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы по танцам на льду.