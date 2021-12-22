Задержан глава ГИБДД Магаданской области

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Главу ГИБДД Колымы подозревают в превышении полномочий Фото:

В Магаданской области задержали начальника ГИБДД, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Магаданской области.

«В настоящее время подозреваемый задержан, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области», — указано на сайте прокуратуры Магаданской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В 2019 году начальник ГИБДД региона незаконно поручил подчиненным освободить от ответственности совершившего административное правонарушение. Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ и МВД региона.

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В Магаданской области задержали начальника ГИБДД, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Магаданской области. «В настоящее время подозреваемый задержан, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области», — указано на сайте прокуратуры Магаданской области. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В 2019 году начальник ГИБДД региона незаконно поручил подчиненным освободить от ответственности совершившего административное правонарушение. Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ и МВД региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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