Задержан глава ГИБДД Магаданской области

Главу ГИБДД Колымы подозревают в превышении полномочий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Магаданской области задержали начальника ГИБДД, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Магаданской области.

«В настоящее время подозреваемый задержан, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области», — указано на сайте прокуратуры Магаданской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В 2019 году начальник ГИБДД региона незаконно поручил подчиненным освободить от ответственности совершившего административное правонарушение. Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ и МВД региона.