22 декабря 2021

В России зарегистрировали лекарство от COVID-19

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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., производство лекарств
Препарат будет блокировать репликацию, репродукцию SARS-CoV-2 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав России зарегистрировал средство для лечения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«22 декабря Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции „МИР 19“, разработанный по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства? России Вероники Скворцовой в ФГБУ „ГНЦ Институт Иммунологии“ ФМБА России», — говорится в сообщении пресс-службы. «МИР 19» — это ингаляционный препарат, который блокирует размножение коронавируса, пишет пресс-служба. Название лекарства — аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19.

Ранее ученые сообщили, что лекарство от алкоголизма эффективно для лечения COVID. Они проанализировали истории болезни почти 1 тыс. пациентов и пришли к выводу, что препарат для лечения зависимости от алкоголя дисульфирам можно применять для лечения коронавируса.

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Минздрав России зарегистрировал средство для лечения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. «22 декабря Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции „МИР 19“, разработанный по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства? России Вероники Скворцовой в ФГБУ „ГНЦ Институт Иммунологии“ ФМБА России», — говорится в сообщении пресс-службы. «МИР 19» — это ингаляционный препарат, который блокирует размножение коронавируса, пишет пресс-служба. Название лекарства — аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19. Ранее ученые сообщили, что лекарство от алкоголизма эффективно для лечения COVID. Они проанализировали истории болезни почти 1 тыс. пациентов и пришли к выводу, что препарат для лечения зависимости от алкоголя дисульфирам можно применять для лечения коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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