Жительница Сургута подралась с приставами, защищая сына

Женщина рискует получить наказание вплоть до реального лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Сургута напала на судебных приставов, пытаясь не дать представителям власти доставить в суд своего сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления следственного комитета.

«Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия в отношении представителей власти», — рассказали в СКР.

По версии следствия 10 ноября 2021 года судебные приставы прибыли в один из домов по улице Просвещения для принудительной доставки мужчины в суд. Его мать попыталась отбить сына у представителей власти и нанесла двоим приставам по три удара руками в область головы. Несмотря на активное противодействие служителям закона все-таки удалось доставить злоумышленника в суд, а женщина рискует получить наказание вплоть до реального лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный житель Нижневартовска дважды за ночь напал на полицейских. В отношении мужчины завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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