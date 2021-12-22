Мэрия Кургана объяснила УФАС отказ от организации ярмарок

В администрации города нет ресурсов для организации постоянных ярмарок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана не имеет ресурсов, чтобы заниматься организацией постоянно действующих ярмарок в городе. Об этом заявила представитель мэрии на комиссии УФАС по нарушению антимонопольного законодательства, передает корреспондент URA.RU.

«Ни материальных, ни технических возможностей у администрации Кургана нет, чтобы заниматься организацией постоянно действующих ярмарок. Нет специалистов», — заявила представитель администрации в УФАС.

При этом она отметила, что организацией сезонных ярмарок с небольшим количеством участников мэрия занимается напрямую. Это ярмарки выходного дня и праздничные ярмарки.

Соглашение между администрацией города и АО «Курганский центральный рынок», признанное незаконным в трех судебных инстанциях, по словам сотрудницы мэрии, будет действовать до апреля 2022 года. Столько времени необходимо для соблюдения всех процедур: уведомления о расторжении договора с АО, подготовки нового постановления, проведения публичных обсуждений и торгов.

Комиссия УФАС приняла решение отложить заседание на время подготовки заключения по делу о невыполнении предупреждения о необходимости отмены постановления администрации Кургана о соглашении с АО «Курганский центральный рынок» об организации ярмарок. О дате и времени участников обещали проинформировать.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава курганского УФАС раскритиковала мэрию из-за ярмарок. УФАС признало незаконным передачу функций по организации ярмарок АО «Курганский центральный рынок». Бюджет Кургана недополучил порядка 60 млн рублей, рассказал депутат Яков Сидоров.