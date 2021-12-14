Бюджет Кургана из-за ярмарок не получил десятки миллионов

Дефицит бюджета Кургана в 2022 году составит 50 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Казна города Кургана из-за передачи прав на организацию ярмарок Центральному рынку недополучила 60 млн рублей. При этом по данным властей, дефицит бюджета в 2022 году составит 50 млн рублей. О потере доходов бюджета URA.RU рассказал депутат гордумы Яков Сидоров.

«СУ СКР по Курганской области в январе было возбуждено уголовное дело по факту того, что незаконно были предоставлены Центральному рынку площади для организации ярмарок. В постановлении говорится, что бюджет недополучил порядка 60 млн рублей», — рассказал Сидоров.

Тему он поднял накануне на заседании гордумы. Сидоров адресовал вопрос директору департамента финансов и имущества мэрии Игорю Зворыгину, который выступал с докладом по бюджету. Депутат уточнил, есть ли информация по 2021 году и что делалось в этом направлении департаментом, чтобы увеличить доходную часть. «Я не готов ответить на этот вопрос. Не владею ситуацией», — ответил Зворыгин.

В пресс-службе областного СУ СК URA.RU прокомментировали, что расследование уголовного дела продолжается. Оно возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» (ч.1. ст. 286 УК РФ).

URA.RU писало, что чиновники мэрии незаконно заключили соглашение с АО «Центральный рынок» об организации ярмарок. Курганское УФАС возбудило дело. Антимонопольщики установили, что мэрия должна была сама организовывать ярмарки и брать с арендаторов оплату. А в рамках соглашения «Центральный рынок» перечисляет бюджету 12%. В пресс-службе мэрии URA.RU комментировали, что предупреждение УФАС не устанавливает наличие в действиях хозяйствующего субъекта нарушений антимонопольного законодательства, поскольку предупреждение выносится при обнаружении лишь признаков правонарушения, а не его факта.