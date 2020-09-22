22 сентября 2020
21 сентября 2020

Мэрия Кургана проиграла спор за рынки. Отказаться от денег за аренду в пользу бизнесменов не удалось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские рынки. Курган, торговля, вещевой рынок, рынок, некрасовский рынок
Администрация Кургана сама должна организовать ярмарки в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана не имела права передавать функции организатора ярмарок коммерческой структуре — АО «Курганский центральный рынок». Компания, согласно соглашению, принимала арендные платежи с участников ярмарки. Но региональное УФАС установило, что мэрия должна сама быть организатором. Об этом URA.RU стало известно от источника знакомого с ситуацией.

«В антимонопольный орган обратилась девушка, которая владеет павильонами на Некрасовской ярмарке. УФАС по ее заявлению провело проверку и установило нарушение», — пояснил инсайдер. Он уточнил, что сейчас в бюджет города идет 12% арендной платы. Остальное — бизнесменам.

Согласно решению антимонопольного органа (копия имеется в редакции), земля на Некрасовском рынке принадлежит городу. «Организатором ярмарки могла быть только администрация, которая не вправе передавать данные функции коммерческой организации», — указано в решении УФАС.

Инсайдер акцентировал, что мэрия уже допускала подобное нарушение в 2016 году. Правильность решения УФАС подтвердил Арбитражный суд и суды апелляционной и кассационной инстанции. УФАС выдало администрации Кургана предупреждение о прекращении нарушения. До 20 октября нужно отменить соглашение, которое должно было действовать до 2023 года.

В мэрию Кургана направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до «Курганского центрального рынка» и представителей управляющей компании ООО «Новый рынок» агентству не удалось.

Новость по теме
В Кургане поджигатель киоска экс-главаря ОПГ попал на видео

Ранее URA.RU сообщало, что руководство Центрального рынка написало заявление в полицию, потому что владельцы павильонов препятствуют деятельности организатора ярмарки. По версии предпринимателей, их вытеснят с Некрасовского рынка, чтобы поставить своих бизнесменов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...