Экс-глава курганского УФАС раскритиковала мэрию из-за ярмарок

Ирина Гагарина назвала схему управления рынком Кургана незаконной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава курганского УФАС Ирина Гагарина назвала незаконной схему управления центральным рынком Кургана через управляющую компанию. Об этом она заявила в прямом эфире, проходившем на странице курганского депутата Якова Сидорова.

«На мой взгляд, сама схема управления рынком незаконная. Законодательство сейчас иное. У нас есть указ президента № 618, который обязывает власть навести порядок с такими прокладочными организациями, вплоть до ГУПов и МУПов. Хотя я считаю, что ГУПы и МУПы нужны в ряде сфер. И в данной сфере можно оставить за городом все полномочия по управлению рынком, потому что 60 млн не лишние для городского бюджета», — сказала Ирина Гагарина.

По мнению Гагариной, для администрации Кургана предпочтительнее было бы напрямую управлять рынком и ярмарками. «Мы пять лет это обсуждаем и удивительно, что администрация города не захотела ничего поменять», — подчеркнула она. Также Гагарина считает, что УФАС следует проверить законность передачи управляющей компании ООО «Новый рынок» полномочий по управлению рынком.

В стриме приняли участие депутат гордумы Иван Камшилов и предприниматель Ольга Дмитренкова, которая борется за свой бизнес. Депутаты намерены предложить контрольно-счетной палате проверить деятельность центрального рынка, администрации города — подготовить доклад о работе рынка.

URA.RU писало, что бюджет Кургана из-за ярмарок не получил 60 миллионов. УФАС признало незаконным передачу функций по организации ярмарок АО «Курганский центральный рынок». Ранее в администрации города пояснили URA.RU, что «предупреждение УФАС не устанавливает наличие в действиях хозяйствующего субъекта нарушений антимонопольного законодательства, поскольку предупреждение выносится при обнаружении лишь признаков правонарушения, а не его факта».