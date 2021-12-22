Сургутянин выигрыш собирается потратить на покупку квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Сургута (ХМАО), который любит играть в лотерею, выиграл почти 19,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».

Сургутянин выиграл в лотерею «Все или ничего» суперприз в размере 19,3 млн рублей. На оформление выигрыша приехала его дочь Юлия. Она рассказала, что ее отец является любителем лотерей, хотя семья относилась к этому увлечению скептически. «Папа настойчиво говорил, особенно перед победой, что все это время копил удачу и скоро точно выиграет. Отец озвучил размер суперприза, и я чуть дар речи не потеряла. Думала, такое везение бывает только в фильмах. Он настойчивый человек по жизни. Рада, что папа стоял на своем и выбрал счастливый билет», — передает пресс-служба лотереи «Столото» слова Юлии.

Девушка также рассказала, как семья планирует распорядиться выигрышем. Ее отец собирается купить квартиру, а остальные деньги разделить между дочерьми.

Ранее URA.RU сообщало, что юрист из Сургута Анастасия Соловьева выиграла в лотерею 17 млн рублей. Деньги она также собирается потратить на покупку жилья.

За выигрышем приехала дочь сургутянина Фото: пресс-служба лотереи «Столото»