23 декабря 2021

Мужчина избил девушку в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом, башня исеть, городской пруд, смог над городом, екатеринбург сити
Нападение произошло на улице Московская, догнать мужчину не удалось Фото:

В четверг около шести часов вечера мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, напал на 22-летнюю девушку. Нарушитель разбил пострадавшей лицо и сломал нос. Инцидент произошел на улице Московская.

«Он выбегал из двора, ударил меня в лицо. Совершенно мне не знакомый, явно был не в адекватном состоянии <…> Он не нацелено ко мне бежал, а как будто мимо пробегал, ну и после удара в глазах потемнело, поэтому лицо не запомнила», — сообщила пострадавшая E1.

По словам девушки, прохожим догнать мужчину не удалось. Когда нападавший убегал, он кричал: «Я сотрудник полиции, не трогайте меня», рассказала потерпевшая.

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В четверг около шести часов вечера мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, напал на 22-летнюю девушку. Нарушитель разбил пострадавшей лицо и сломал нос. Инцидент произошел на улице Московская. «Он выбегал из двора, ударил меня в лицо. Совершенно мне не знакомый, явно был не в адекватном состоянии <…> Он не нацелено ко мне бежал, а как будто мимо пробегал, ну и после удара в глазах потемнело, поэтому лицо не запомнила», — сообщила пострадавшая E1. По словам девушки, прохожим догнать мужчину не удалось. Когда нападавший убегал, он кричал: «Я сотрудник полиции, не трогайте меня», рассказала потерпевшая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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