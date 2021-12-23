Мужчина избил девушку в центре Екатеринбурга

Нападение произошло на улице Московская, догнать мужчину не удалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг около шести часов вечера мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, напал на 22-летнюю девушку. Нарушитель разбил пострадавшей лицо и сломал нос. Инцидент произошел на улице Московская.

«Он выбегал из двора, ударил меня в лицо. Совершенно мне не знакомый, явно был не в адекватном состоянии <…> Он не нацелено ко мне бежал, а как будто мимо пробегал, ну и после удара в глазах потемнело, поэтому лицо не запомнила», — сообщила пострадавшая E1.

По словам девушки, прохожим догнать мужчину не удалось. Когда нападавший убегал, он кричал: «Я сотрудник полиции, не трогайте меня», рассказала потерпевшая.