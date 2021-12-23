Иммунолог раскрыл лучший срок для ревакцинации от «Омикрона»

24 декабря 2021 в 07:07 Размер текста - 17 +

Для защиты от «Омикрона» требуется высокое количество антител, сообщил Крючков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Быстрый темп распространения омикрон-штамма предполагает сокращение временного интервала вакцинации с полугода до четырех месяцев. Об этом сообщил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «С учетом того, что мы знаем о темпе распространения „Омикрона“ и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — сказал Крючков в беседе с радио Sputnik. Иммунолог добавил, что людей, у которых достаточное количество антител для защиты от «Омикрона» сохраняется в течение девяти-двенадцати месяцев, скорее всего, не существует. Поэтому прививку стоит делать чаще. Для ревакцинации взрослого человека иммунолог порекомендовал «Спутник Лайт». Однако для пожилых людей лучше подойдет «Спутник V», отметил Крючков. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о неточной статистике по заболевшим «Омикроном». На сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания омикрон-штаммом, следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше, заявил Альштейн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Быстрый темп распространения омикрон-штамма предполагает сокращение временного интервала вакцинации с полугода до четырех месяцев. Об этом сообщил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «С учетом того, что мы знаем о темпе распространения „Омикрона“ и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — сказал Крючков в беседе с радио Sputnik. Иммунолог добавил, что людей, у которых достаточное количество антител для защиты от «Омикрона» сохраняется в течение девяти-двенадцати месяцев, скорее всего, не существует. Поэтому прививку стоит делать чаще. Для ревакцинации взрослого человека иммунолог порекомендовал «Спутник Лайт». Однако для пожилых людей лучше подойдет «Спутник V», отметил Крючков. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о неточной статистике по заболевшим «Омикроном». На сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания омикрон-штаммом, следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше, заявил Альштейн.