Вирусолог заявил о неточной статистике по заболевшим «Омикроном»

24 декабря 2021 в 03:45 Размер текста - 17 +

Анатолий Альтштейн: «Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше. Об этом рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению „Омикрона“ в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз», — рассказал эксперт «Известиям». По его мнению, в стране пока не так много заболевших новым штаммом, однако их явно больше, чем показывает статистика. Вирусолог подчеркнул, что скорость распространения омикрон-штамма может расти. Он привел в пример США, где «Омикрон» разошелся достаточно быстро: «(Омикрона — прим. ред. URA.RU) вроде и не было. А потом раз — и 70% от всех случаев заболевания». Молекулярный биолог Георгий Базыкин пояснил, что число заражений этим штаммом может расти по экспонте: в первые несколько недель рост размножения вируса достаточно медленен, а после он начинает расти лавинообразно. По состоянию на 21 декабря 2021 года омикрон-вариант распространен в 106 странах, сообщили сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их данным, в мире преобладает дельта-штамм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше. Об этом рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению „Омикрона“ в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз», — рассказал эксперт «Известиям». По его мнению, в стране пока не так много заболевших новым штаммом, однако их явно больше, чем показывает статистика. Вирусолог подчеркнул, что скорость распространения омикрон-штамма может расти. Он привел в пример США, где «Омикрон» разошелся достаточно быстро: «(Омикрона — прим. ред. URA.RU) вроде и не было. А потом раз — и 70% от всех случаев заболевания». Молекулярный биолог Георгий Базыкин пояснил, что число заражений этим штаммом может расти по экспонте: в первые несколько недель рост размножения вируса достаточно медленен, а после он начинает расти лавинообразно. По состоянию на 21 декабря 2021 года омикрон-вариант распространен в 106 странах, сообщили сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их данным, в мире преобладает дельта-штамм.