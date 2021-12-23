Завершено дело задержанного ФСБ челябинского замминистра

24 декабря 2021 в 09:54 Размер текста - 17 +

Расследование в отношении Ивана Белевкина вышло на финишную прямую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Дело обвиняемого во взяточничестве первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина завершено. Об этом URA.RU сообщил адвокат чиновника Александр Урычев. «Расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения», — рассказал Урычев URA.RU. От иных комментариев по делу юрист воздержался. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили, что не располагают соответствующей информацией. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта. Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста, он и сейчас находится в СИЗО. Правомерность действий силовиков Белавкин с переменным успехом оспаривает в судебном порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дело обвиняемого во взяточничестве первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина завершено. Об этом URA.RU сообщил адвокат чиновника Александр Урычев. «Расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения», — рассказал Урычев URA.RU. От иных комментариев по делу юрист воздержался. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили, что не располагают соответствующей информацией. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта. Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста, он и сейчас находится в СИЗО. Правомерность действий силовиков Белавкин с переменным успехом оспаривает в судебном порядке.