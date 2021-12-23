Завершено дело задержанного ФСБ челябинского замминистра

Дело обвиняемого во взяточничестве первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина завершено. Об этом URA.RU сообщил адвокат чиновника Александр Урычев.
«Расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения», — рассказал Урычев URA.RU.
От иных комментариев по делу юрист воздержался. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили, что не располагают соответствующей информацией.
По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта. Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста, он и сейчас находится в СИЗО. Правомерность действий силовиков Белавкин с переменным успехом оспаривает в судебном порядке.
Дело обвиняемого во взяточничестве первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина завершено. Об этом URA.RU сообщил адвокат чиновника Александр Урычев. «Расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения», — рассказал Урычев URA.RU. От иных комментариев по делу юрист воздержался. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили, что не располагают соответствующей информацией. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта. Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста, он и сейчас находится в СИЗО. Правомерность действий силовиков Белавкин с переменным успехом оспаривает в судебном порядке.