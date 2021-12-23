23 декабря 2021
22 декабря 2021

Завершено дело задержанного ФСБ челябинского замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, белавкин иван, решетка
Расследование в отношении Ивана Белевкина вышло на финишную прямую Фото:
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Уголовные дела в челябинском минстрое

Дело обвиняемого во взяточничестве первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина завершено. Об этом URA.RU сообщил адвокат чиновника Александр Урычев.

«Расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения», — рассказал Урычев URA.RU.

От иных комментариев по делу юрист воздержался. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили, что не располагают соответствующей информацией.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта. Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста, он и сейчас находится в СИЗО. Правомерность действий силовиков Белавкин с переменным успехом оспаривает в судебном порядке.

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Дело обвиняемого во взяточничестве первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина завершено. Об этом URA.RU сообщил адвокат чиновника Александр Урычев. «Расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения», — рассказал Урычев URA.RU. От иных комментариев по делу юрист воздержался. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили, что не располагают соответствующей информацией. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта. Чиновник, задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками регионального УФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд несколько раз продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста, он и сейчас находится в СИЗО. Правомерность действий силовиков Белавкин с переменным успехом оспаривает в судебном порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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