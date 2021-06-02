Силовики задержали высокопоставленного чиновника на глазах шокированных коллег (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Сотрудники ФСБ, задерживая первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина, сорвали заседание коллегии министерства. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Когда следователи в сопровождении бойцов силовой поддержки вошли в здание, шла коллегия министерства. В самый разгар заседания в зал вошли спецназовцы и, не обращая внимания на шокированных чиновников, вывели Белавкина. О продолжении нормальной работы речи уже не шло, коллегия была скомкана. К тому же одновременно с задержанием первого зама в ведомстве начались выемки и обыски, что не добавило рабочей атмосферы», — рассказал URA.RU инсайдер.

Силовики задержали первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области утром 3 июня. С работы его увезли на допрос, ночь он проведет с изоляторе временного содержания. В пятницу Белавкину изберут меру пресечения.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, чиновника подозревают в получении крупной взятки. В следственном управлении СКР по Челябинской области конкретизировали сумму — более 1 млн рублей.