02 июня 2021
01 июня 2021

Сотрудники ФСБ сорвали коллегию челябинского министерства. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали высокопоставленного чиновника на глазах шокированных коллег (фото из архива) Фото:
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Сотрудники ФСБ, задерживая первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина, сорвали заседание коллегии министерства. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Когда следователи в сопровождении бойцов силовой поддержки вошли в здание, шла коллегия министерства. В самый разгар заседания в зал вошли спецназовцы и, не обращая внимания на шокированных чиновников, вывели Белавкина. О продолжении нормальной работы речи уже не шло, коллегия была скомкана. К тому же одновременно с задержанием первого зама в ведомстве начались выемки и обыски, что не добавило рабочей атмосферы», — рассказал URA.RU инсайдер.

Силовики задержали первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области утром 3 июня. С работы его увезли на допрос, ночь он проведет с изоляторе временного содержания. В пятницу Белавкину изберут меру пресечения.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, чиновника подозревают в получении крупной взятки. В следственном управлении СКР по Челябинской области конкретизировали сумму — более 1 млн рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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