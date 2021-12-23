В Кургане будут судить ОПГ нелегальных инкассаторов

Участники ОПГ незаконно обналичили 266 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области группа из десяти человек за три года незаконно обналичила 266 млн рублей. Уголовное дело по ОПГ направят суд. Данная информация размещена 24 декабря на сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия, преступная группа с июня 2016 года до 18 июня 2019 года осуществляла инкассацию и обслуживание физических и юридических лиц (обналичивание денежных средств) без регистрации и специального разрешения. <…> Им грозит наказание до 7 лет лишения свободы», — указано в сообщении.

Участники ОПГ бесконтрольно обналичивали деньги компаний, с которыми работали. За три года они обналичили 266 млн рублей и получили доход в размере 34 млн рублей. Десять участников ОПГ обвиняются в совершении от одного до 14 эпизодов преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. Уголовное дело направят в Курганский городской суд.

Ранее стало известно, что четырех местных жителей будут судить по делу о легализации средств, добытых преступным путем, и вымогательстве. Они обналичили более 28 млн рублей.

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