Житель Петербурга обвинил курганского чиновника в нападении

Петербуржец заявил в полицию на чиновника из курганского правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко несколько раз ударил соседа по квартире в Ленинградской области из-за бытового конфликта. Об этом URA.RU рассказал пострадавший в драке с чиновником петербуржец.

«14 декабря около 21:00 Шевченко пришел ко мне домой в квартиру в возбужденном состоянии и заявил, что ему мешает хлопанье крышкой унитаза и передвижения мебели. В это время мы с женой, которая находится на девятом месяце беременности, уже отдыхали. Назар Викторович позвал меня на улицу для продолжения разговора, где неожиданно толкнул меня и нанес несколько ударов ногой в область груди и ног. После этого я обратился к врачу и написал заявление в полицию», — рассказал пострадавший в драке петербуржец Анатолий Симоненков.

По словам собеседника, врачи зафиксировали сильные ушибы грудной клетки и левой ноги. Симоненкову выписали больничный лист. Мужчина возмущен поведением высокопоставленного курганского чиновника. Он отмечает, что Шевченко не первый раз ругается с соседями из-за звуков.

В пресс-службе УМВД по Ленинградской области URA.RU подтвердили, что в полицию Всеволожского района поступило заявление от 42-летнего гражданина о конфликте с 38-летним гражданином. «Заявление зарегистрировано, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — ответили в ведомстве.

Оперативно получить комментарий Назара Шевченко не удалось. В приемной облздрава сообщили, что он находится на совещании, когда он будет на рабочем месте — не уточнили. URA.RU направило Шевченко просьбу прокомментировать ситуацию через соцсети, на момент публикации ответ не поступил.

Назар Шевченко был назначен первым замдиректора депздрава Курганской области с 26 ноября 2021 года. Ранее он работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

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