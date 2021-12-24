Синоптик Тишковец предупредил о «барической пиле» в Москве

24 декабря 2021 в 22:31 Размер текста - 17 +

В Москве произойдет резкий перепад атмосферного давления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Циклон «Квинтинус» в ближайшее время принесет в Москву «барическую пилу» — резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в своем instagram-аккаунте. «Циклон „Квинтинус“ несет в Москву снегопады, метели и „барическую пилу“. К полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое „дно“ — с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. Это настоящая барическая „пила“, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — написал Тишковец. Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о сильной метели в пятницу и субботу, пишет «Подмосковье сегодня». В регионе прогнозируется сильный снег, метель и снежные заносы. Ветер будет дуть со скоростью до семнадцати метров в секунду. Кроме того, вероятна гололедица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Циклон «Квинтинус» в ближайшее время принесет в Москву «барическую пилу» — резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в своем instagram-аккаунте. «Циклон „Квинтинус“ несет в Москву снегопады, метели и „барическую пилу“. К полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое „дно“ — с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. Это настоящая барическая „пила“, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — написал Тишковец. Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о сильной метели в пятницу и субботу, пишет «Подмосковье сегодня». В регионе прогнозируется сильный снег, метель и снежные заносы. Ветер будет дуть со скоростью до семнадцати метров в секунду. Кроме того, вероятна гололедица.