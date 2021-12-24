24 декабря 2021
23 декабря 2021

В тюменском цирке на глазах у зрителей с высоты упал канатоходец. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, зима. Тюмень, цирк, медведи, тюменский цирк
ЧП произошло во время премьеры новой программы в Тюменском государственном цирке Фото:

Канатоходец сорвался с каната во время выступления в цирке в Тюмени 25 декабря. В результате падения циркач получил травмы.

Видео с падением эквилибриста на арену появилось в соцсетях. В ролике видно, как мужчина с другим акробатом на плечах доходит до середины каната и срывается вниз. В результате падения мужчина получил перелом ног, пишет паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Другой циркач работал со страховочным тросом и не пострадал, канатходцу же понадобилась помощь медиков.

ЧП произошло во время номера в рамках новогоднего шоу «Звездный круиз». 25 декабря состоялась его премьера. В программе на сайте цирка заявлены «головокружительные трюки акробатов». Сообщается, что номера под руководством Заслуженной артистки России Сайракан Суанбековой выполняют призеры международных цирковых фестивалей.

URA.RU направило запрос в Тюменский государственный цирк с просьбой прокомментировать состояние пострадавшего. Ответ к моменту публикации не поступил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Канатоходец сорвался с каната во время выступления в цирке в Тюмени 25 декабря. В результате падения циркач получил травмы. Видео с падением эквилибриста на арену появилось в соцсетях. В ролике видно, как мужчина с другим акробатом на плечах доходит до середины каната и срывается вниз. В результате падения мужчина получил перелом ног, пишет паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Другой циркач работал со страховочным тросом и не пострадал, канатходцу же понадобилась помощь медиков. ЧП произошло во время номера в рамках новогоднего шоу «Звездный круиз». 25 декабря состоялась его премьера. В программе на сайте цирка заявлены «головокружительные трюки акробатов». Сообщается, что номера под руководством Заслуженной артистки России Сайракан Суанбековой выполняют призеры международных цирковых фестивалей. URA.RU направило запрос в Тюменский государственный цирк с просьбой прокомментировать состояние пострадавшего. Ответ к моменту публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...