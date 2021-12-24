ЧП произошло во время премьеры новой программы в Тюменском государственном цирке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Канатоходец сорвался с каната во время выступления в цирке в Тюмени 25 декабря. В результате падения циркач получил травмы.

Видео с падением эквилибриста на арену появилось в соцсетях. В ролике видно, как мужчина с другим акробатом на плечах доходит до середины каната и срывается вниз. В результате падения мужчина получил перелом ног, пишет паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Другой циркач работал со страховочным тросом и не пострадал, канатходцу же понадобилась помощь медиков.

ЧП произошло во время номера в рамках новогоднего шоу «Звездный круиз». 25 декабря состоялась его премьера. В программе на сайте цирка заявлены «головокружительные трюки акробатов». Сообщается, что номера под руководством Заслуженной артистки России Сайракан Суанбековой выполняют призеры международных цирковых фестивалей.

URA.RU направило запрос в Тюменский государственный цирк с просьбой прокомментировать состояние пострадавшего. Ответ к моменту публикации не поступил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам